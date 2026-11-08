Официальный прогноз FIA на погоду во время гонки

Согласно прогнозу FIA, во время гонки возможны влажное покрытие трассы и небольшие осадки.

«Ожидается дальнейшее повышение влажности и снижение температуры с появлением во второй половине дня непрерывного мелкого дождя, мороси или тумана, что может повлиять на ход гонки.

Интенсивность осадков останется на уровне 1 (очень мелкий моросящий дождь или туман) или ниже, однако даже в перерывах между выпадением осадков может сохраняться плохая видимость.

Хотя время и продолжительность выпадения осадков точно назвать нельзя, существует средне-высокая вероятность того, что на гонку повлияют либо постоянные осадки уровня 0,5–1, либо условия с низкой видимостью, либо сочетание обоих факторов», - сказано в официальном прогнозе FIA.