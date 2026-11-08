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Официальный прогноз FIA на погоду во время гонки

Прогноз FIA: гонку во второй половине дня могут осложнить влажный асфальт, мелкий дождь, морось и туман, а также ухудшение видимости на трассе.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
08.11.2026, 16:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

Согласно прогнозу FIA, во время гонки возможны влажное покрытие трассы и небольшие осадки.

«Ожидается дальнейшее повышение влажности и снижение температуры с появлением во второй половине дня непрерывного мелкого дождя, мороси или тумана, что может повлиять на ход гонки.

Интенсивность осадков останется на уровне 1 (очень мелкий моросящий дождь или туман) или ниже, однако даже в перерывах между выпадением осадков может сохраняться плохая видимость.

Хотя время и продолжительность выпадения осадков точно назвать нельзя, существует средне-высокая вероятность того, что на гонку повлияют либо постоянные осадки уровня 0,5–1, либо условия с низкой видимостью, либо сочетание обоих факторов», - сказано в официальном прогнозе FIA.

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