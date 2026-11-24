С января по октябрь 2026 года в Россию импортировали 336,2 тыс. новых легковых автомобилей в возрасте до трех лет. Это на 16% больше показателя за аналогичный период прошлого года. По словам эксперта Сергея Целикова, опубликованным в его Telegram-канале, увеличение обеспечили альтернативные поставки, тогда как официальный импорт снизился.

Официальные импортёры за десять месяцев ввезли 163,1 тыс. новых легковушек — на 8,5% меньше, чем за первые десять месяцев прошлого года. На альтернативные каналы пришлось 173,1 тыс. автомобилей. По сравнению с январём—октябрём 2025 года показатель вырос почти на 55%.

В официальном импорте «пятёрка» лидирующих брендов по доле поставок распределилась следующим образом:

Geely — 38,7%; Changan — 20,2%; GAC — 9,7%; Tank — 7,2%; Hongqi — 5,9%.

Лидерами среди марок альтернативного импорта стали:

Toyota — 16,8%; Mazda — 13,2%; Volkswagen — 7,3%; BMW — 6,6%; Audi — 6,2%.

Сергей Целиков отметил, что за десять месяцев альтернативные поставки сформировали более половины — 51% — общего объёма импорта новых легковых автомобилей. В 2025 году их доля составляла 43%, в 2024-м — 20%, а в 2023-м — 32%.

Ранее Сергей Целиков сообщил об основных странах, поставлявших автомобили в Россию с начала 2022 года по октябрь 2026-го. По объёму импорта новых машин первое место занял Китай, а среди автомобилей с пробегом лидировала Япония.