Официально объявлен маршрут «Дакара-2027»

Организаторы ралли-рейда «Дакар» сообщили, что в январе 2027 года соревнования начнутся в Европе, а затем переместятся в Африку — на территорию Марокко. Об этом стало известно после недавнего объявления о переносе марафона из Саудовской Аравии «в другую страну» по соображениям безопасности.

В следующем году легендарный ралли-рейд состоится в 49-й раз. Старт запланирован на 9 января: в этот день на юге Португалии, в регионе Алгарви, пройдут пролог и первый скоростной спецучасток. Затем участники отправятся в Марокко, где состоятся следующие 11 спецучастков.

Финиш марафона намечен на 23 января. В программу также включён один день отдыха — его участники проведут в Агадире.

Общая протяжённость маршрута составит 7824 км, из которых 4341 км придётся на скоростные спецучастки. В пресс-службе «Дакара» отметили, что Королевство Марокко «всегда отличалось качеством своих пустынь, что делает эту обширную территорию, по-прежнему полную сюрпризов, прекрасным местом для ралли-рейда. У Марокко есть опыт проведения международных соревнований, поэтому страна смогла поддержать организаторов "Дакара", которым пришлось в короткое время решать новые организационные задачи».

9 января в Португалии состоится пролог. На следующий день гонщики выйдут на старт первого скоростного спецучастка, после чего вместе с техникой погрузятся на паром. За ночь судно доставит участников в марокканский порт Надор. Уже 11 января «Дакар» продолжится в Африке. Длина большинства спецучастков составит от 350 до 500 км.

Давид Кастера, директор ралли-рейда: «49-й "Дакар" перенесён на другую территорию, при этом он полностью соответствует спортивным стандартам, которые всегда делали этот ралли-рейд максимально сложным. Несмотря на то, что у нас было мало времени, мы составили маршрут настоящего "Дакара".

В Марокко, благодаря знанию этой территории, мы смогли выйти далеко за рамки форматов тех соревнований, которые проходили в этой стране раньше: участники ралли-рейда смогут открыть для себя это королевство, поскольку пересекут его из одного конца в другой.

Мы благодарны участникам соревнований (уже зарегистрировано 350 заявок), которые нас полностью поддержали и готовы к этому новому приключению… Как обычно, "Дакар" будет транслироваться в 190 странах мира».

Новые даты проведения ралли-рейда ещё должны получить формальное одобрение Всемирного совета FIA по автоспорту.