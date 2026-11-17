Ещё несколько недель назад Фернандо Алонсо исключал своё участие в ралли-рейде «Дакар». Однако сегодня его выступление официально подтверждено.

Двукратный чемпион мира Формулы 1 выйдет на старт соревнований, которые пройдут в Португалии и Марокко с 9 по 23 января 2027 года. В программу ралли-рейда войдут пролог и 12 спецучастков.

Фернандо Алонсо будет пилотировать один из трёх Aston Martin Dreadnoughts, подготовленных и обслуживаемых компанией Prodrive. Его штурманом станет пятикратный победитель «Дакара» на мотоциклах Марк Кома.

За рулём двух других Aston Martin Dreadnoughts выступят девятикратный чемпион мира по ралли Себастьен Лёб и действующий чемпион мира по ралли-рейдам Лукас Мораес.

Для Алонсо это будет не первый старт в «Дакаре». В 2020-м испанец уже участвовал в ралли-рейде в составе Toyota и занял 13 место в личном зачёте.

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