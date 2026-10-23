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Официально: в 2027 году Барселона примет этап IndyCar

Гран При Барселоны IndyCar впервые пройдёт в Испании 18 июля 2027 года на трассе Каталунья и станет домашней гонкой пятикратного чемпиона Алекса Палоу.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
23.10.2026, 17:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

В следующем сезоне Испания впервые примет этап серии IndyCar. Гран При Барселоны состоится 18 июля 2027 года на трассе Каталунья. Гонка станет домашней для пятикратного чемпиона серии Алекса Палоу.

Соглашение о проведении этапов IndyCar в Барселоне заключено на несколько лет. Американская гоночная серия впервые с 2013 года проведёт гонку за пределами Северной Америки. Тогда этап состоялся в Сан-Паулу.

Последний европейский этап IndyCar прошёл в 2007 году на голландской трассе TT Circuit в Ассене.

Алекс Палоу: «Я очень рад, что IndyCar впервые приедет в Барселону. Для меня это особенное событие, ведь гонка пройдёт в моём родном городе. Мне сложно даже подобрать слова, чтобы описать, насколько много это для меня значит.

Я уверен, что болельщикам понравится, и мы порадуем их хорошей гонкой. Вместе с командой Chip Ganassi Racing постараемся одержать победу в июльской гонке».

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