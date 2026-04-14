Официально: Nissan GT-R вернётся, а также появится новый Skyline

Генеральный директор Nissan заявил о возвращении легендарного суперкара GT-R, а также седана Skyline, который на протяжении поколений был основой для создания этой спортивной модели.

Согласно новой стратегии Nissan Vision, одним из ключевых направлений развития станут так называемые «heartbeat models» — автомобили, способные вызывать у поклонников бренда особые эмоции. Издание Auto Express обратилось к главе компании Ивану Эспиносе с вопросом о судьбе GT-R: появится ли преемник культового R35, который в версии T-Spec мощностью 562 л.с. разгоняется до 100 км/ч за 3,6 секунды.

Эспиноса отметил, что решение о создании нового GT-R для компании очевидно. «Это приоритет?» — задал он риторический вопрос. — «Безусловно, это один из самых сильных брендов в нашем портфеле. Это не просто автомобиль, а символ внутри и вне компании. Новый GT-R обязательно появится: он будет».

Журналисты также поинтересовались, получит ли будущий GT-R электрическую или гибридную силовую установку. На фоне замедления перехода на электромобили в ряде стран и появления гибридных версий высокопроизводительных моделей, таких как BMW M5, вопрос остается открытым. Напомним, в 2023 году Nissan уже представила концепт Hyper Force с полностью электрическим приводом, узнаваемым силуэтом и характерными задними фонарями в стиле GT-R. Мощность концепта составляла 1 000 кВт (1 341 л.с.), а привод — полный, что отсылает к возможному наследию R35.

Сам Эспиноса предпочел не раскрывать подробностей о будущем силовом агрегате: «Что это будет? Об этом я расскажу позже», — сообщил он, оставив поклонников GT-R в ожидании. При этом он подчеркнул: «Мы определенно будем работать над этим автомобилем».