Названы цены на новую версию Geely Monjaro — она вдвое дешевле, чем в России

В Китае компания Geely начала принимать заказы на кроссовер Xingyue L Plus — люксовую версию модели, известной российским покупателям как Monjaro. Автомобиль с приставкой Plus стал флагманом семейства Geely Xingyue L. На первом этапе его предлагают исключительно с гибридной силовой установкой i-HEV, не поддерживающей зарядку от электросети.

Geely Monjaro (Xingyue L) Plus крупнее стандартного Monjaro, который официально продается в России как под «родным» брендом, так и под российской маркой Volga. Длина кроссовера составляет 4955 мм, ширина — 1960 мм, высота — 1769 мм, а колесная база достигает 2900 мм. Базовой версии положены 20-дюймовые диски, тогда как остальные комплектации оснащаются 21-дюймовыми колесами.

Фото: Автоновости Дня

У версии Plus оригинальные бамперы, переработанные боковины и задние стойки. Как и стандартный кроссовер, она получила крупную радиаторную решетку с вертикальными плашками, однако в новом исполнении эти элементы стали массивнее. Фары визуально отделены от решетки и отличаются иной светодиодной «начинкой».

На китайском рынке Xingyue L Plus доступен в пяти комплектациях. Флагманская версия Master Collection Editon выделяется кузовом бордового цвета и колесами в ретростиле. Стойки, верхняя часть боковин и установленный на крыше спойлер окрашены в серебристый цвет.

Во всех пяти комплектациях салон рассчитан на пятерых пассажиров. На передней панели установлен единый 30-дюймовый экран мультимедийной системы. У стандартного Monjaro в Китае также встречается «парящий» экран, но он состоит из двух отдельных дисплеев.

В базовую комплектацию входят панорамный люк, подогрев и вентиляция передних кресел, а также отсек с функциями подогрева и охлаждения. Кроме того, автомобиль оснащается системой кругового обзора, адаптивным круиз-контролем, системой автоматического экстренного торможения и системой удержания в полосе.

Фото: Автоновости Дня

Более дорогие комплектации получили проекционный дисплей, функцию массажа передних сидений, беспроводную зарядку и откидной столик. В предтоповой версии предусмотрены подогрев, вентиляция и массаж задних кресел. Правое заднее сиденье дополнительно оборудовано подставкой для ног. Также такая комплектация отличается расширенным набором водительских ассистентов с лидаром над лобовым стеклом.

Флагманский вариант оснащен потолочным экраном для задних пассажиров диагональю 17,3 дюйма. При этом вместо стеклянной крыши в данной версии используется обычный люк. За дополнительную плату покупателям доступен робот-ассистент Eva.

Фото: Автоновости Дня

На первом этапе Geely Monjaro Plus будет продаваться в Китае только с фирменной гибридной установкой i-HEV без возможности подзарядки от электросети. В ее состав входят 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 218 л. с. и электродвигатель на передней оси, развивающий 313 л. с. Полноприводной версии у гибрида пока нет, но ее появление ожидается в будущем.

Начиная с третьей по уровню оснащения комплектации кроссовер получает пневмоподвеску. Две старшие версии также имеют функцию подруливания задних колес и популярный среди внедорожников «режим краба».

На этапе предварительных заказов цены на гибридный Xingyue L Plus составили от 167 700 до 209 700 юаней. В пересчете это примерно 2,08 — 2,6 млн рублей по текущему курсу. Указанные суммы не учитывают возможные скидки, которые на китайском рынке часто предоставляются в начале продаж.

Для сравнения, стоимость «обычного» Geely Monjaro, поставляемого в Россию официально, составляет от 4 599 990 до 4 954 990 рублей в зависимости от комплектации. Цены на аналог модели, выпускаемый в Нижнем Новгороде под маркой Volga K50, варьируются от 4 349 000 до 4 799 000 рублей без скидок. При оплате наличными с учетом прямой скидки автомобиль можно приобрести за 3 999 000 — 4 399 000 рублей.

Ранее белорусское предприятие «БелДжи» запустило производство обновленного стандартного кроссовера Geely Monjaro. Модель с переработанным салоном уже появилась у местных дилеров, причем ее цена оказалась ниже российской.

До этого на российском рынке появился еще один аналог Geely Monjaro — Renault Grand Koleos корейской сборки. Кроссовер предлагали на Дальнем Востоке из наличия и под заказ.

Автор: Иван Бахарев