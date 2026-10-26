Главная Новости Авторынок россии Стали известны цены и комплектации нового гибридного кроссовера Li Auto L8
Новости

Стали известны цены и комплектации нового гибридного кроссовера Li Auto L8

Ли Авто L8 представлен в России: гибридный кроссовер мощностью 571 л.с. и запасом хода до 1 385 км доступен в двух комплектациях от 10,39 млн рублей.
РедакцияР
Редакция
26.10.2026, 11:32·3 мин
single
Фото: Autostat.ru

Официальный дистрибьютор бренда Ли Авто (Li Auto) начал продажи на российском рынке нового пятиместного гибридного кроссовера Ли Л8 (Li L8). По данным пресс-службы марки, модель предлагается в комплектациях Ультра (Ultra) и Ливис (Livis). Рекомендованная розничная цена составляет от 10 390 000 и 11 690 000 рублей соответственно.

Длина автомобиля достигает 5 135 мм, ширина — 2 000 мм, высота — 1 800 мм. Колесная база равна 3 045 мм. В экстерьере выделяются фирменная светодиодная полоса, лаконично оформленная передняя часть и колесные диски диаметром 21 или 22 дюйма — в зависимости от комплектации.

В салоне установлены 4 кресла с режимом невесомости. Сиденья отделаны кожей Наппа и оснащены подогревом, вентиляцией и другими функциями. Объем багажного отделения составляет от 820 до 2 388 литров. Кроме того, под полом предусмотрены два дополнительных отсека на 95 и 15 литров.

Ли Л8 получил последовательную гибридную силовую установку REEV третьего поколения. Мощность переднего электромотора составляет 145 кВт, заднего — 275 кВт. Суммарная отдача системы достигает 420 кВт (571 л.с.), а максимальный крутящий момент равен 710 Нм. В состав силовой установки также входит 1,5-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель-генератор.

Кроссовер оснащен литий-ионной батареей CATL емкостью 72,7кВтч, поддерживающей технологию сверхбыстрой зарядки 5C. Запас хода на электротяге достигает 353 км по циклу WLTC, а общий запас хода составляет 1 385 км.

В оснащение автомобиля вошло полноуправляемое шасси с системой электронного рулевого управления (Steer-by-Wire) и поворотными задними колесами. Такая система заменяет традиционную механическую связь между рулевым колесом и передними колесами электронным управлением. В версии Ультра используется пневмоподвеска, тогда как комплектация Ливис получила более сложное шасси с активной подвеской на основе 800-вольтовой электрической архитектуры.

Мультимедийная архитектура кроссовера объединяет панорамный дисплей, цифровые сервисы и интеллектуальные функции управления автомобилем. В передней части салона установлен 29-дюймовый панорамный экран, а для пассажиров второго ряда предусмотрен отдельный 21-дюймовый дисплей.

За безопасность отвечают системы предупреждения о фронтальном столкновении и опасности при открытии дверей, экстренного удержания в полосе и предотвращения ошибочного ускорения. Также предусмотрены интеллектуальные функции помощи при парковке и другие электронные ассистенты.

Автомобиль адаптировали для российского рынка. Интерфейс и мобильное приложение получили русификацию, а в мультимедийную систему интегрировали сервисы Яндекса.

Источник

Авторынок россии (1067)Китайские автомобили (1032)Новинки (800)Suv (454)Кроссоверы (405)Премиум-марки (133)Цены (176)Премиум-сегмент (65)Li Auto (20)Гибриды (181)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Гибрид или ДВС в 2026: сравнение затрат, надежности и экологии

Редакция·22.01.2026
Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
Статьи

Как выбрать подарок супруге на 8 Марта: отзыв о Belgee S50

Редакция·05.03.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация