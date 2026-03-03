Названы стоимость и варианты оснащения нового внедорожника ROX Adamas

В России 4 марта открывается предзаказ на новый внедорожник ROX Adamas класса «F+», разработанный при участии дизайн-студии Pininfarina. Концерн Sinomach Auto сообщил, что модель будет доступна в трех версиях: Семейная версия (Family Edition), Большая семья (Big Family Edition) и Бизнес-версия (Business Edition). Рекомендованные цены на комплектации составляют 10 100 000 рублей для Family Edition, 10 200 000 рублей для Big Family Edition и 10 400 000 рублей для Business Edition.

Семейная версия Family Edition получила салон с конфигурацией 2+2+3. За счет центрального прохода обеспечен свободный доступ к третьему ряду сидений, что повышает удобство посадки для пассажиров.

Комплектация Big Family Edition разрабатывалась с учетом предпочтений российских покупателей. Салон здесь выполнен по схеме 2+3+2, а на третьем ряду установлен классический диван. Для большего комфорта увеличено пространство для ног на 8 мм, а высота потолка выросла на 20 мм, что позволит пассажирам чувствовать себя комфортнее в дальней поездке.

Бизнес-версия Business Edition рассчитана на шесть мест в формате 2+2+2. Второй ряд представлен раздельными капитанскими креслами с оттоманками, а на третьем ряду располагается двухместный диван. Среди особенностей данной версии — расширенная функция массажа, а сиденья можно разложить по принципу нулевой гравитации для максимального удобства пассажиров.

Все версии внедорожника укомплектованы обновлённым двигателем-генератором Mitsubishi. В результате запас хода увеличен до 1 226 километров по циклу WLTC, что больше прежнего показателя в 1 132 километра.

В подвеске автомобиля используется закрытая пневмоподвеска с азотным контуром, что обеспечивает стабильную работу даже при температурах до минус 43 градусов по Цельсию. К тому же водители могут регулировать дорожный просвет в семи диапазонах — от 205 мм до 285 мм. Увеличился и угол въезда, который теперь составляет 27,5 градуса, а глубина преодолеваемого брода достигает 770 мм.

Внедорожник оборудован встроенным холодильником объемом 8,5 литра, который может охлаждать или подогревать содержимое. Холодильник рассчитан на шесть бутылок по 0,5 литра или шестнадцать банок объемом 0,33 литра.

В оформлении экстерьера три золотые буквы ROX интегрированы в решетку радиатора. Символика ROX с золотой окантовкой также появилась на капоте, колпачках колесных дисков и на пластиковом чехле для полноразмерного запасного колеса.

Двери всех версий оборудованы доводчиками, которые обеспечивают плавное и бесшумное закрытие. Это особенно важно, поскольку внедорожник предназначен для преодоления водных преград до 77 см — автомобиль оснащен мощными резиновыми уплотнителями на дверях.