Названа дата старта продаж обновленного BYD Denza N8L: какие изменения произошли

23 июня на рынок Китая поступит обновленный плагин-гибридный кроссовер BYD Denza N8L, который будет отличаться наличием функции быстрой зарядки и шестиместным салоном. На этапе предварительных продаж стоимость автомобиля составит от 350 до 400 тысяч юаней, что по нынешнему курсу эквивалентно от 3,7 до 4,2 миллиона рублей.

Ключевым новшеством модели BYD Denza N8L стала обновленная литий-железо-фосфатная батарея на 75,26 киловатт-часа. Благодаря поддержке быстрой зарядки аккумулятор можно зарядить с 10% до 97% всего за 9 минут, а максимальный запас хода составляет 420 километров по циклу CLTC. Для сравнения, ранее кроссовер выпускался с аккумулятором емкостью 46,99 киловатт-часа.

Модель оснащена плагин-гибридной силовой установкой, которая включает 2,0-литровый бензиновый турбомотор и три электродвигателя. Совокупная мощность силовой системы достигает 560 киловатт, что приблизительно равно 761 лошадиной силе.

В оснащение автомобиля вошла активная подвеска DiSus-A, а также подруливающая система для задних колес. Это позволило уменьшить радиус разворота до 4,58 метра. Китайские специалисты отмечают, что такое значение является выдающимся для полноразмерного кроссовера длиной 5,2 метра.



Фото: Автоновости Дня

В интерьере BYD Denza N8L преобладает конфигурация сидений 2+2+2, рассчитанная на шесть человек. Среди технических новинок — два 13,2-дюймовых дисплея спереди, увеличенный 17,3-дюймовый экран для пассажиров второго ряда, а также проекционный дисплей дополненной реальности диагональю 50 дюймов.

С точки зрения дизайна, обновленный Denza N8L практически не изменился внешне: у него по-прежнему тонкие оригинальные фары, выдвижные дверные ручки и LiDAR-сканер, размещенный на крыше. Явными нововведениями можно назвать 20-дюймовые колесные диски и появление нового красного цвета кузова.

Ранее стало известно, что руководство BYD ведет переговоры о покупке части одного из заводов Volkswagen в Германии. В случае успеха китайская компания планирует начать выпуск собственных электромобилей на европейском предприятии.

Автор: Алина Олешко