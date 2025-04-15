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Фотообзор Tank 500: зачем новинке лидар?

Tank обновляет рамник Tank 500 со стильным салоном и новыми технологиями. Цены на обновленную модель варьируются от 6,8 до 8,45 млн рублей.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
15.04.2025, 14:41·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Компания Tank решила обновить рамник Tank 500, следуя принципу, который был использован при создании модели "трехсотый".

Новая версия внедорожника получила обновленную радиаторную решетку с выступающими элементами под фары. Кроме того, автомобиль теперь оснащен лидаром, который поможет системе автономного вождения работать более эффективно и надежно.

В салоне рамника появился стильный двухспицевый руль, аналогичный тому, что установлен на обновленной модели Tank 700, а также центральный тоннель с тумблерами. Селектор коробки передач был перемещен на рулевую колонку. При этом не стали вносить изменения в агрегатную часть. В России "Пятисотый" будет доступен с бензиновым V6 и двумя гибридными системами.

На российском рынке цены на "дореформенный" Tank 500 у дилеров варьируются от 6,8 до 8,45 миллионов рублей.

Фото: Carsweek.ru

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