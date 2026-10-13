Обновленный Nissan Magnite появился у российских дилеров: чем он привлекает как доступная альтернатива Nissan Juke

Кроссовер Nissan Magnite разработали для индийского рынка, где компактный паркетник продается с 2020 года. В Россию по параллельному импорту попала экспортная версия с левым рулем. Такие автомобили серые импортеры привозят из ОАЭ.

У российских дилеров в Москве и Санкт-Петербурге появились новые Nissan Magnite образца 2025 года. Стоимость машин составляет от 2,39 до 2,4 млн рублей. Предложения единичные: один автомобиль выставлен на продажу в Москве, еще два — в Санкт-Петербурге, передает CarsWeek.ru.

Компактный кроссовер построен на простой переднеприводной платформе CMF-A. Эта же архитектура используется в хэтчбеке Renault Kwid и микровэне Renault Triber. В 2024-м модель прошла плановый рестайлинг. Длина автомобиля составляет 3999 мм, а колесная база — 2500 мм.

Фото: Carsweek.ru

Во внешности Nissan Magnite выделяются крупная восьмиугольная решетка радиатора с сотовым рисунком и светодиодная оптика. По углам бампера установлены большие L-образные дневные ходовые огни, выполненные в стиле хэтчбека Datsun redi-Go. В оформлении экстерьера использован черный глянец: в этот цвет окрашены зеркала и стойки. Дверные ручки имеют традиционную форму под прямой хват и хромированную отделку.

Переднеприводный кроссовер оснащен литровым бензиновым двигателем мощностью 100 л.с., который работает в паре с вариатором. «Младший» трехцилиндровый атмосферный мотор объемом один литр развивает 72 л.с. и 96 Нм. Его оставили только для индийского рынка. Такой агрегат сочетается с 5МКПП, а альтернативой выступает разработанный на ее основе «робот» AMT с одним сцеплением.

Фото: Carsweek.ru

В России Nissan Magnite доступен в двух комплектациях — предтоповой SV и SL. Для исполнения SL предусмотрены противотуманные фары, датчик света, водительские ассистенты, беспроводная зарядка, задний парктроник, однозонный климат-контроль, цифровая приборная панель, мультируль и запуск двигателя кнопкой. Также в оснащение входят отделка салона экокожей и другие опции.

Рестайлинг не затронул техническую часть модели. Кроссовер получил обновленный дизайн экстерьера и дополнительные опции, причем особенно заметны изменения в «старших» версиях.

В список нового оснащения вошли беспроводная зарядка, расширенная контурная подсветка с палитрой из четырех оттенков, ионизатор воздуха и охлаждение перчаточного ящика. Кроме того, появилась возможность беспроводного подключения по протоколам Apple CarPlay и Android Auto.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что кроссовер Nissan NX8, вызвавший ажиотаж в Китае, добрался до России. Дилеры уже принимают заказы на эту новинку.

Фото: Auto.ru