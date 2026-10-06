Обновлённый недорогой кроссовер Toyota, которого нет в России: сколько он стоит в рублях

Компания Toyota раскрыла подробности обновленного кроссовера Corolla Cross 2027 модельного года для рынка США. Производитель пересмотрел состав комплектаций, однако технические характеристики и основное оснащение автомобиля остались прежними. Продажи бензиновых и гибридных версий начнутся уже осенью.
Главное изменение коснулось гибридной линейки Toyota Corolla Cross: из нее исключили исполнение S. Покупателям будут доступны только комплектации SE и XSE. Бензиновый кроссовер, как и прежде, предложат в трех вариантах — L, LE и XLE. Внешне две версии различаются оформлением передней части: у гибридной вместо традиционной решетки радиатора установлена пластиковая заглушка.
Смена модельного года не повлияла на характеристики Corolla Cross. Бензиновая версия сохранила 2,0-литровый атмосферный двигатель мощностью 169 л. с., работающий в связке с вариатором. Покупатели смогут выбрать передний или полный привод. Гибридная модификация по-прежнему оснащается силовой установкой мощностью 196 л. с. и электронной системой полного привода e-AWD, которая подключается по требованию.
Полный привод Dynamic Torque Control, доступный для бензиновых автомобилей, способен передавать на задние колеса до 50% крутящего момента. Когда дополнительная тяга не требуется, система полностью отключается. В гибридной версии задние колеса приводит электромотор: он подключается заранее при старте, реагирует на пробуксовку передних колес и помогает снизить недостаточную поворачиваемость.
В стандартное оснащение Toyota Corolla Cross для США вошел медиакомплекс с 8-дюймовым сенсорным экраном, шестью динамиками и поддержкой беспроводного подключения Apple CarPlay и Android Auto. Более дорогие комплектации получили мультимедийную систему с тачскрином диагональю 10,5 дюйма и премиальную акустику JBL с девятью динамиками. Аналоговую «приборку» в них заменили цифровой.
Все комплектации Corolla Cross 2027 модельного года оснащаются комплексом систем безопасности Toyota Safety Sense 3.0. В его состав входят система предотвращения столкновений с распознаванием пешеходов, адаптивный круиз-контроль, помощник движения в полосе, система распознавания дорожных знаков и автоматический дальний свет. Расширенная версия комплекса дополнительно включает мониторинг слепых зон, а также предупреждения о поперечном движении сзади и об опасности при выходе из автомобиля.
Стоимость обновленной Toyota Corolla Cross 2027 модельного года уже объявлена. Цена бензиновой версии начинается от 25 535 долларов, что составляет около 2,13 млн рублей. Гибридный кроссовер оценили минимум в 31 415 долларов, или 2,62 млн рублей по текущему курсу.
Ранее сообщалось, что новые Toyota Corolla Cross поставляют в Россию по параллельному импорту из Китая, Японии и ОАЭ. По крайней мере, весной на рынке были представлены гибридные и бензиновые версии кроссовера стоимостью от 2 500 000 рублей.
Автор: Иван Бахарев