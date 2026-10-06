Обновлённый недорогой кроссовер Toyota, которого нет в России: сколько он стоит в рублях

Компания Toyota раскрыла подробности обновленного кроссовера Corolla Cross 2027 модельного года для рынка США. Производитель пересмотрел состав комплектаций, однако технические характеристики и основное оснащение автомобиля остались прежними. Продажи бензиновых и гибридных версий начнутся уже осенью.

Главное изменение коснулось гибридной линейки Toyota Corolla Cross: из нее исключили исполнение S. Покупателям будут доступны только комплектации SE и XSE. Бензиновый кроссовер, как и прежде, предложат в трех вариантах — L, LE и XLE. Внешне две версии различаются оформлением передней части: у гибридной вместо традиционной решетки радиатора установлена пластиковая заглушка.

Смена модельного года не повлияла на характеристики Corolla Cross. Бензиновая версия сохранила 2,0-литровый атмосферный двигатель мощностью 169 л. с., работающий в связке с вариатором. Покупатели смогут выбрать передний или полный привод. Гибридная модификация по-прежнему оснащается силовой установкой мощностью 196 л. с. и электронной системой полного привода e-AWD, которая подключается по требованию.

Полный привод Dynamic Torque Control, доступный для бензиновых автомобилей, способен передавать на задние колеса до 50% крутящего момента. Когда дополнительная тяга не требуется, система полностью отключается. В гибридной версии задние колеса приводит электромотор: он подключается заранее при старте, реагирует на пробуксовку передних колес и помогает снизить недостаточную поворачиваемость.

В стандартное оснащение Toyota Corolla Cross для США вошел медиакомплекс с 8-дюймовым сенсорным экраном, шестью динамиками и поддержкой беспроводного подключения Apple CarPlay и Android Auto. Более дорогие комплектации получили мультимедийную систему с тачскрином диагональю 10,5 дюйма и премиальную акустику JBL с девятью динамиками. Аналоговую «приборку» в них заменили цифровой.

Все комплектации Corolla Cross 2027 модельного года оснащаются комплексом систем безопасности Toyota Safety Sense 3.0. В его состав входят система предотвращения столкновений с распознаванием пешеходов, адаптивный круиз-контроль, помощник движения в полосе, система распознавания дорожных знаков и автоматический дальний свет. Расширенная версия комплекса дополнительно включает мониторинг слепых зон, а также предупреждения о поперечном движении сзади и об опасности при выходе из автомобиля.

Фото: Автоновости Дня

Стоимость обновленной Toyota Corolla Cross 2027 модельного года уже объявлена. Цена бензиновой версии начинается от 25 535 долларов, что составляет около 2,13 млн рублей. Гибридный кроссовер оценили минимум в 31 415 долларов, или 2,62 млн рублей по текущему курсу.

Ранее сообщалось, что новые Toyota Corolla Cross поставляют в Россию по параллельному импорту из Китая, Японии и ОАЭ. По крайней мере, весной на рынке были представлены гибридные и бензиновые версии кроссовера стоимостью от 2 500 000 рублей.

Автор: Иван Бахарев