В ближайшие недели объявят о переносе финала в Имолу

Формула 1 начала подготовку к возможному переносу финального этапа сезона из Абу-Даби в Имолу. Официальное решение, как ожидается, будет объявлено в ближайшее время.

По информации Auto Motor und Sport, в паддоке почти не сомневаются, что заключительная гонка года состоится в начале декабря на автодроме имени Энцо и Дино Феррери. При этом руководству чемпионата требуется время для подготовки формальной процедуры и публикации решения.

Задержка связана с несколькими обстоятельствами. Промоутеры из Абу-Даби оказывают Формуле 1 значительную финансовую поддержку, поэтому чемпионат стремится сохранить деловые отношения с ближневосточными партнёрами. Это также касается организаторов Гран При Катара.

Вместе с тем нестабильная ситуация в регионе и последние события ограничивают возможности для манёвра. Менеджмент Формулы 1 во главе со Стефано Доменикали понимает необходимость поиска альтернативного варианта.

Исторический итальянский автодром уже получил политическую поддержку и финансовую помощь местных властей. Кроме того, Имола поддерживает тесный контакт с руководством чемпионата. Неизбежное увеличение расходов может быть компенсировано установкой дополнительных трибун, однако все необходимые меры важно начать планировать уже сейчас.

Как сообщает немецкое издание, подготовка в Имоле стартовала ещё до принятия окончательного решения в Формуле 1. Официальное заявление может появиться уже на следующей неделе, хотя инсайдеры ожидают его ближе к концу месяца. При этом дата финального этапа — 6 декабря — останется прежней.

В условиях средиземноморского климата в Италии в этот период температура вполне может опуститься ниже +10, а вероятность дождей будет высокой. Однако автодром в Имоле имеет большой опыт проведения различных соревнований и тестов, включая мероприятия в последние месяцы года, поэтому серьёзных проблем возникнуть не должно. В таком случае сезон-2026 будет включать как минимум 22 этапа, что в нынешних обстоятельствах станет важным достижением.