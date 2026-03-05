Ньюи: «Мы вынуждены ограничить количество кругов»

Руководитель команды Aston Martin Эдриан Ньюи сообщил о серьезных ограничениях, с которыми столкнутся пилоты Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл во время предстоящего Гран При Австралии. Причиной стали опасения, связанные с риском получения травм из-за выраженной вибрации силовой установки Honda.

По словам Эдриана Ньюи, вибрация, исходящая от двигателя, негативно влияет на шасси автомобиля. Это приводит к проблемам с надежностью — от автомобиля начинают отсоединяться зеркала заднего вида, задние фонари и другие элементы. Однако, по словам руководителя, гораздо серьезнее последствия, которые испытывают сами гонщики.

Фернандо Алонсо отметил, что способен проехать не более 25 кругов подряд, поскольку более длительная дистанция грозит ему необратимыми повреждениями нервов в руках. В свою очередь, Лэнс Стролл оценивает свой предел в 15 кругов. В сложившейся ситуации, по мнению Ньюи, обсуждать шансы команды на гонку преждевременно.

Руководитель Aston Martin также подчеркнул, что ему и президенту Honda Racing Corporation Кодзи Ватанбе пока не удалось детально рассмотреть этот вопрос. До выяснения и устранения источника вибрации, команде приходится радикально сокращать количество кругов для своих пилотов.