Ньюи: «Мы с Кристианом Хорнером остаёмся друзьями»

На пресс-конференции в Остине руководитель Aston Martin F1 Эдриан Ньюи оценил выступление команды на текущем этапе сезона, рассказал о взаимодействии с Honda и прокомментировал отношения с Кристианом Хорнером.

Вопрос: На двух предыдущих этапах команда показала разные результаты: в Сепанге гонка сложилась удачно, а в Сингапуре выступление оказалось неудачным. Как вы оцениваете эти два уик-энда?

Эдриан Ньюи: Безусловно, в Сингапуре мы выступили не лучшим образом. Нам не удалось добиться стабильной работы силовой установки и шасси, поэтому этот уик-энд стал для команды важным уроком.

Вопрос: На какой результат вы рассчитываете в Остине?

Эдриан Ньюи: Я смогу ответить на этот вопрос во второй половине дня в воскресенье.

Вопрос: На пресс-конференции в Венгрии вы говорили, что команда должна работать более слаженно, а её культуру необходимо изменить. Насколько удалось продвинуться в этом направлении за последние несколько месяцев?

Эдриан Ньюи: Думаю, мы заметно продвинулись. Складывается впечатление, что команда действительно действует сообща. В первую очередь это касается инженерного департамента, при этом у всех сохраняется боевой настрой. У нас много различных идей, сотрудники постоянно взаимодействуют и нередко задерживаются на работе допоздна. Всё это производит на меня сильное впечатление.

Вопрос: Что вы можете сказать о работе Honda?

Эдриан Ньюи: Японские мотористы, конечно, очень усердно работают. Все мы знаем, что Honda — отличная компания, способная создавать отличные двигатели, и в прошлом она неоднократно это подтверждала. Мы тесно сотрудничаем и надеемся добиться значительных успехов в будущем.

Вопрос: Если говорить о Honda, не напоминает ли происходящее сейчас путь Red Bull, которая начала сотрудничать с этой компанией в 2019 году?

Эдриан Ньюи: Если честно, отставание Honda сейчас больше, чем в тот период, когда Red Bull Racing начала работать с японскими мотористами. Однако тогда у Honda уже был опыт четырёх сезонов: она вернулась в Формулу 1 в 2015-м. Повторю: это отличная компания, и я верю, что она будет быстро прогрессировать и сможет решить проблемы, связанные с действующим регламентом на силовые установки.

Вопрос: Насколько можно понять, после Гран При Сингапура Лоуренс Стролл отправился в Японию на встречу с руководством Honda. Получил ли он заверения, что в следующем году силовые установки станут значительно лучше? И какую роль в отставании Aston Martin от лидеров играют двигатель и шасси?

Эдриан Ньюи: Прежде всего отмечу, что это была плановая встреча — одно из регулярных совещаний руководства Honda и Aston Martin, которые проходят раз в два или три месяца. Все остальные участники подключались онлайн, в том числе и я.

Отставание очевидно, в том числе по замерам, выполненным в рамках программы ADUO, хотя тогда оценивалась только мощность. Как мы знаем, эффективность силовой установки, интегрированной с шасси, определяется сочетанием множества факторов, поэтому развивать эту тему нет смысла.

Что касается второй части вопроса, полагаю, что не мне судить об этом. Достаточно изучить данные GPS, чтобы получить гораздо более точную картину. Что касается подготовки к 2027 году, у Honda сейчас разрабатывается множество различных проектов, и мы возлагаем на них большие надежды.

Пока ещё рано говорить о том, на каком уровне силовая установка будет находиться в начале следующего сезона и насколько интенсивно будет проходить её модернизация.

Вопрос: Вероятно, вы ещё не читали книгу мемуаров Кристиана Хорнера. В ней он отдаёт должное вашим заслугам перед спортом, но также критикует вас. В частности, Хорнер пишет, что вы хотели покинуть команду ещё в 2014 году, когда появились первые признаки проблем. Кроме того, он утверждает, что не знал о вашем решении перейти в Aston Martin. Предупреждал ли он вас о том, что собирается написать об этом в книге? И какими сейчас являются ваши отношения?

Эдриан Ньюи: Вы правы, я пока не читал эту книгу. В 2014 году я отвечал за разработку шасси. Если у поставщиков силовых установок был неудачный сезон, это ещё можно было принять. Но если у них возникали проблемы и при этом они даже не собирались их решать, это уже совсем другая история. К сожалению, тогда всё происходило именно так.

Позже выяснилось, что ситуация с этим производителем не менялась, пока в 2019 году мы не перешли на силовые установки Honda. В те времена я был очень расстроен. Не думаю, что Кристиан полностью это понимал.

Остальные моменты я комментировать не могу, но мы с Кристианом остаёмся друзьями. Многие знают, что я — крёстный отец его дочери Оливии.

Вопрос: Какие впечатления у вас остались от Фернандо Алонсо после первого сезона совместной работы в Aston Martin?

Эдриан Ньюи: Несомненно, Фернандо — один из величайших гонщиков всех времён. Мне трудно точно это сформулировать, но лучших пилотов объединяет способность по ходу Гран При воспринимать огромный объём информации, анализировать её и принимать правильные решения. Они умеют менять стиль пилотирования в зависимости от баланса машины в конкретный момент. Фернандо, безусловно, относится именно к этой категории.