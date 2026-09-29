«Нужно расширять линейку»: АвтоВАЗ призвали разработать новые модели после выхода «Лады Азимут»

Глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил о необходимости расширения модельной линейки «АвтоВАЗа». По его словам, министерство окажет автопроизводителю поддержку при реализации новых проектов. Об этом министр сказал на церемонии запуска производства кроссовера LADA Azimut.

Антон Алиханов подчеркнул, что предприятию важно продолжать развитие и не ограничиваться уже достигнутыми результатами. При поддержке президента и председателя правительства Минпромторг намерен делать всё необходимое для появления у завода новых проектов.

«АвтоВАЗу нужно расширять линейку, это очень важно, это то, что мы сегодня обсуждали: нельзя останавливаться на достигнутом», — сказал глава Минпромторга Антон Алиханов.

Министр отдельно отметил вклад коллектива, работавшего над созданием LADA Azimut. Накопленный командой опыт, считает он, будет востребован при разработке других моделей, которые в дальнейшем планируется выпускать на конвейерах «АвтоВАЗа».

В пятницу, 25 сентября, на заводе в Тольятти прошла торжественная церемония запуска серийного производства новой LADA Azimut. Модель стала первым кроссовером «АвтоВАЗа» в истории и самой оснащенной LADA. На разработку автомобиля на основе глубоко модернизированной отечественной платформы LADA Vesta потребовалось всего три года.

На конвейер кроссовер Azimut вышел с двумя атмосферными двигателями: 120-сильным объемом 1,6 литра и 132-сильным объемом 1,8 литра. В сочетании с ними предлагаются шестиступенчатая «механика» и бесступенчатый вариатор китайского происхождения.

Ранее сообщалось, что стоимость кроссовера LADA Azimut определят по нижней границе его рыночного сегмента. При этом производитель пока не назвал конкретный ценовой ориентир.

Также 25 сентября «АвтоВАЗ» должен представить совету директоров прототип гибридной версии LADA Azimut. До возможного запуска этой модификации компании предстоит провести испытания и оценить соотношение себестоимости и рыночной цены.

Ранее «АвтоВАЗ» сертифицировал LADA Azimut на соответствие экологическому стандарту «Евро-6». Такую же сертификацию вместе с новым кроссовером получила LADA Iskra.