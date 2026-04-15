Geely объявила о масштабном отзыве своих популярных кроссоверов в России: автомобили нужно доставить к дилеру

Компания Geely совместно с Росстандартом запускает масштабную отзывную кампанию, затрагивающую 38 913 кроссоверов Geely Atlas, произведённых в период с 11 октября 2023 года по 30 сентября 2025 года. Владельцев автомобилей пригласят обратиться к официальным дилерам для проверки и обновления программного обеспечения системы парковочного ассистента.

Как информирует пресс-служба Geely, основной целью кампании является устранение риска некорректной работы парковочных датчиков. По информации «Автоновостей дня», подобные неполадки могут приводить к их перегреву и создавать угрозу повреждения сопутствующих компонентов. Компания отмечает, что в приоритете — обеспечение безопасности каждого владельца автомобиля марки Geely.

В рамках профилактических мероприятий все автомобили, подпадающие под отзыв, пройдут процедуру замены предохранителя модуля управления парковочным ассистентом на аналог с меньшим номиналом — с 10A на 5A. Такое решение позволит дополнительно обезопасить систему от возможного перегрева.

Помимо этого, обновлённое программное обеспечение даст возможность своевременно оповещать владельцев автомобилей о выявленных неисправностях через всплывающие уведомления, которые будут отображаться на экране мультимедиа. В процессе работы дилеры также проведут полную диагностику датчиков парковочной системы на каждом автомобиле.

В случае обнаружения дефектов специалисты оперативно заменят неисправные компоненты. Представители Geely подчёркивают, что комплекс принятых мер полностью исключает вероятность избыточного нагрева. Вся сервисная поддержка для участников кампании будет предоставлена бесплатно.

Для самостоятельной проверки статуса автомобиля автовладельцы могут обратиться к любому официальному дилеру Geely в России или воспользоваться сервисом на официальном сайте бренда в разделе «Владельцам — Техническая информация — Технические акции», где потребуется ввести VIN-номер автомобиля.

В пресс-службе российского офиса компании напоминают, что проведение подобных отзывных кампаний соответствует мировой практике автопроизводителей, направленной на обеспечение стабильной и безопасной эксплуатации транспортных средств.

Стоит отметить, что в марте Geely расширила присутствие модели Atlas на российском рынке, начав продажи варианта с передним приводом. Эта версия получила новый силовой агрегат — четырёхцилиндровый турбомотор объёмом 1,5 литра, работающий в паре с семиступенчатой преселективной роботизированной коробкой передач с двойным мокрым сцеплением.

Автор: Иван Бахарев