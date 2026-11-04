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NTT получит статус официального партнёра McLaren

McLaren Racing заключила многолетнее партнёрство с NTT: компания станет официальным партнёром команды в Формуле-1 с 2027 года и поможет управлять рисками ИИ.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
04.11.2026, 12:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

McLaren Racing сообщила о заключении многолетнего соглашения с технологической компанией NTT. В соответствии с договором она станет официальным партнером команды в Формуле 1 начиная с сезона 2027 года и в последующие годы.

В рамках сотрудничества NTT разработает и будет поддерживать структуру, предназначенную для управления рисками, связанными с системами искусственного интеллекта. По мере развития технологий этот вопрос приобретает все большее значение.

Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing: «Мы давно сотрудничаем с NTT и рады приветствовать эту компанию в качестве официального партнера команды McLaren, чтобы и дальше развивать достигнутый нами успех.

Искусственный интеллект обладает огромным потенциалом как в нашем спорте, так и в нашем бизнесе, а опыт NTT поможет нам внедрять новые технологии ответственно и безопасно».

Источник

McLaren (917)

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