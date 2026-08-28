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Ноябрьский этап MotoGP в Катаре оказался под угрозой отмены

MotoGP готовится отменить Гран-при Катара из-за напряжённости на Ближнем Востоке: календарь чемпионата может сократиться до 21 этапа, решение ожидается в ближайшие дни.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
28.08.2026, 20:01·1 мин
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Фото: F1news.ru

Организаторы MotoGP, чемпионата мира по мотогонкам, близки к отмене этапа в Катаре. Изначально гонку планировали провести в апреле, однако из-за тревожной ситуации на Ближнем Востоке её перенесли на ноябрь.

Как сообщает The Race, напряжённость в регионе пока сохраняется, поэтому решение отказаться от проведения этапа практически принято. Рассматриваемый ранее вариант с заменой катарской гонки на соревнование на другой трассе также, вероятно, не будет реализован. В этом случае общее количество этапов уменьшится до 21-го.

Основные опасения связаны с расположением базы ВВС США всего в нескольких десятках километров от автодрома Lusail International Circuit. На первом этапе конфликта она стала одной из целей ракетных ударов с территории Ирана.

Официально об отмене этапа могут объявить уже в ближайшие дни. Это решение будет заметно отличаться от оптимистичного прогноза Стефано Доменикали, который рассчитывает на проведение Гран При Катара и Абу-Даби в Формуле 1.

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