Новый шлем Алонсо — воплощение строгости и минимализма

Во время Гран При Италии в Монце внимание болельщиков привлёк Льюис Хэмилтон. Гонщик приехал на автодром на уникальном историческом спорткаре Ferrari F40, дополнив образ строгим тёмным костюмом.

На домашнем этапе Фернандо Алонсо в Мадриде настала очередь пилота Aston Martin впечатлять публику. В паддоке нового автодрома MadRing он появился в чёрном костюме от Hugo Boss, а также представил новый шлем, подготовленный специально для Гран При Испании.

Фото: F1news.ru

После публикации изображений шлема на страницах Алонсо в социальных сетях к ним был добавлен следующий комментарий: «Новый шлем Фернандо, эксклюзивное оформление которого посвящено Гран При Испании, специально создан для скорости, и в нём отражены особые дизайнерские коды этого костюма, пошитого для автодрома MadRing».

Предпочтения болельщиков в оформлении шлемов различаются: одним нравятся яркие цвета и смелые современные решения, другим ближе строгость и минимализм. Некоторые поклонники уже назвали новый шлем Алонсо лучшим в этом году, и многие разделяют это мнение.