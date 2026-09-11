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Новый шлем Алонсо — воплощение строгости и минимализма

Фернандо Алонсо представил новый шлем к Гран При Испании в Мадриде: минималистичный дизайн создан специально для нового автодрома MadRing и домашней гонки.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
11.09.2026, 12:22·1 мин
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Фото: F1news.ru

Во время Гран При Италии в Монце внимание болельщиков привлёк Льюис Хэмилтон. Гонщик приехал на автодром на уникальном историческом спорткаре Ferrari F40, дополнив образ строгим тёмным костюмом.

На домашнем этапе Фернандо Алонсо в Мадриде настала очередь пилота Aston Martin впечатлять публику. В паддоке нового автодрома MadRing он появился в чёрном костюме от Hugo Boss, а также представил новый шлем, подготовленный специально для Гран При Испании.

Фернандо Алонсо на автодроме MadRing
Фото: F1news.ru

После публикации изображений шлема на страницах Алонсо в социальных сетях к ним был добавлен следующий комментарий: «Новый шлем Фернандо, эксклюзивное оформление которого посвящено Гран При Испании, специально создан для скорости, и в нём отражены особые дизайнерские коды этого костюма, пошитого для автодрома MadRing».

Предпочтения болельщиков в оформлении шлемов различаются: одним нравятся яркие цвета и смелые современные решения, другим ближе строгость и минимализм. Некоторые поклонники уже назвали новый шлем Алонсо лучшим в этом году, и многие разделяют это мнение.

Источник

Фернандо Алонсо (318)Aston Martin (637)

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