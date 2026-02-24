Стартует новый сезон «Конкурса прогнозов» на F1News.ru!

На следующей неделе стартует новый сезон Формулы 1, а вместе с ним на F1News.ru традиционно открывается "Конкурс прогнозов".

Принять участие может каждый желающий, задача проста: спрогнозировать, кто из гонщиков займет первые десять позиций на финише очередного Гран При. За точное совпадение позиции участник получает 25 очков, если ошибся на одну позицию — 18 очков, и так далее. Подробные правила подсчета баллов доступны в регламенте конкурса.

По итогам сезона определяются победитель и призёры, которых ждут призы от F1News.ru. На главной странице сайта автоматически появляется рейтинг прогнозов читателей на текущий этап чемпионата.

Для участия в конкурсе необходима регистрация на сайте. Организаторы желают всем удачи и отличных результатов вашим любимым гонщикам на трассе!