Новый семиместный кроссовер VGV U70 Plus подготовили для российского рынка: комплектация и оснащение

Компания «Мотор-Плейс» объявила о двух комплектациях среднеразмерного семиместного кроссовера VGV U70 Plus для российского рынка. Автомобиль будет доступен в исполнениях «Стиль» и «Ультра».

Обе версии оснащаются бензиновым турбированным двигателем объёмом 1,5 литра мощностью 146 л. с. Двигатель работает совместно с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией 7DCT. Максимальная скорость кроссовера достигает 185 км/ч.

Как заявляет дистрибьютор, VGV U70 Plus подготовлен к эксплуатации в российских условиях. В стандартное оснащение вошли антикоррозийная обработка, защита днища и картера двигателя, амортизаторы крышки капота, подготовка под фаркоп и русифицированные таблички. Силовая структура кузова выполнена из высокопрочной стали, а средние стойки изготовлены из борсодержащего сплава.

Фото: Автоновости Дня

В комплектацию «Стиль» входят передние подушки безопасности, ABS, EBD, BA, BOS, TCS и ESP. Также предусмотрены системы помощи при подъёме и спуске, функция предотвращения опрокидывания и датчики давления в шинах.

Автомобиль получил выбор режимов движения, круиз-контроль и электронный стояночный тормоз с AutoHold. За парковку отвечают задние датчики и камера заднего вида. Кроме того, предусмотрены бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой.

Фото: Автоновости Дня

Салон исполнения «Стиль» отделан экокожей. Мультимедийная система на Android оснащена экраном диагональю 10,25 дюйма, Bluetooth и Wi-Fi. Аудиосистема включает четыре динамика. В оснащение также входят цифровая приборная панель и электрическая регулировка водительского кресла.

За поддержание температуры отвечают кондиционер и воздуховоды для пассажиров второго ряда. Зимний пакет включает подогрев передних сидений, рулевого колеса, лобового стекла, форсунок омывателя и наружных зеркал.

Снаружи VGV U70 Plus в версии «Стиль» выделяется светодиодной оптикой и противотуманными фарами. Кроссовер оснащается 19-дюймовыми легкосплавными колёсными дисками, рейлингами и тонировкой.

Топовая комплектация «Ультра» дополнительно получила боковые подушки безопасности и элементы спортивного оформления кузова. В её оснащение входят панорамная крыша с люком и электроприводом, электрические приводы двери багажника и складывания зеркал.

Для салона версии «Ультра» заявлены подогрев сидений второго ряда, дополнительная подсветка и аудиосистема с шестью динамиками. Коричневая экокожа для отделки интерьера доступна в качестве опции.

Стоимость VGV U70PLUS компания объявит позднее.

Ранее VGV пересмотрел прайс-листы семейных кроссоверов U70 Pro и U75 Plus, снизив цены почти на все исполнения. При этом у U75 Plus исчезла сезонная скидка, поэтому отдельные версии фактически стали менее доступными.

Автор: Андрей Сундуков

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