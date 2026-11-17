Российская марка Jeland раскрыла состав комплектаций среднеразмерного кроссовера C7, который стал флагманом городской C-серии. Покупателям предложат версии «Драйв», «Стиль» и «Стиль AWD». Последняя получит полный привод и двигатель мощностью 186 л. с.

Переднеприводные C7 в исполнениях «Драйв» и «Стиль» оснащаются 150-сильным турбированным мотором объёмом 1,6 литра с распределённым впрыском. Для «Стиль AWD» предусмотрен 186-сильный турбодвигатель с непосредственным впрыском топлива. Оба агрегата работают в сочетании с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

В стандартное оснащение модели входят 18-дюймовые легкосплавные колёсные диски и полностью светодиодная оптика. Наружные зеркала имеют электрорегулировку, электропривод складывания, обогрев и повторители указателей поворота. Кузов и скрытые полости покрывают воском, а днище защищают антигравийными и шумоизоляционными материалами.

Базовая версия «Драйв» также включает бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, датчики света и дождя, атмосферную подсветку и многослойные передние стёкла. Передние кресла обшиты экокожей: водительское регулируется электроприводом в шести направлениях, пассажирское — в четырёх. Для пассажиров второго ряда предусмотрены отдельные дефлекторы, USB-разъёмы и подлокотник с двумя подстаканниками.

Мультимедийный комплекс получил сенсорный экран диагональю 15,6 дюйма с поддержкой беспроводных Apple CarPlay и Android Auto. Диагональ дисплея бортового компьютера составляет 10,25 дюйма. Кроме того, кроссовер оснащается системой распознавания голосовых команд «Свободные руки», подключением телефона по Bluetooth и беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт.

Багажник Jeland C7 вмещает 639 л, его дверь оснащена электроприводом. Все три комплектации предусматривают дистанционный запуск двигателя и прогрев салона. Также предусмотрен обогрев руля, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя и сидений обоих рядов.

В оснащение «Драйва» входят шесть подушек безопасности, система «Эра Глонасс», передние и задние датчики парковки, а также круговой обзор 540°. В список оборудования включены круиз-контроль, крепления Isofix на втором ряду и электрический стояночный тормоз с автоматическим удержанием. Электронные системы представлены ABS, ESC, ассистентами при спуске и старте в гору, а также системой контроля давления и температуры в шинах.

Комплектация «Стиль» дополнительно получила панорамную крышу, акустическое лобовое стекло, электрохромное зеркало заднего вида и проекционный дисплей. Передние кресла оснащаются памятью настроек и вентиляцией, аналогичная функция памяти предусмотрена для зеркал. Между передними сиденьями размещена центральная подушка безопасности.

Для «Стиля» доступен расширенный набор ассистентов ADAS. Он включает адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, помощь при смене и удержании полосы, поддержку при движении в пробках и систему автономного экстренного торможения. Также предусмотрены предупреждения об опасности при открытии дверей, фронтальном и заднем перекрёстном столкновениях.

Топовая версия «Стиль AWD» отличается 19-дюймовыми дисками, полноразмерной запаской, GPS-навигацией и телематикой. Мобильное приложение позволяет прогреть или охладить салон, а также определить координаты автомобиля. Система полного привода автоматически распределяет крутящий момент между осями. Водителю доступны режимы «Эко», «Стандарт», «Спорт», «Снег», «Грязь» и «4х4».