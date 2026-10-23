Российский бренд продал более 10 000 автомобилей: юбилейным стал кроссовер петербургской сборки

К середине октября российский автомобильный бренд Jeland реализовал в России 10 000 автомобилей с начала продаж. Юбилейной машиной стал полноприводный кроссовер Jeland J6 AWD в комплектации «Престиж» и кузове цвета «Темный изумруд». Об этом «Автоновостям дня» сообщили в пресс-службе марки.

Согласно статистике компании, ежемесячные продажи Jeland увеличиваются. Так, в июне было продано 1053 автомобиля, а в сентябре — 2720 машин. В Jeland подчеркнули, что результат сентября в 2,5 раза превысил показатель, зафиксированный на старте продаж.

Самой востребованной моделью бренда в сентябре оказался компактный кроссовер Jeland J6. На него пришлось 77% всех автомобилей Jeland, реализованных за месяц. Кроме того, модель вошла в «пятёрку» наиболее продаваемых компактных кроссоверов сегмента B-SUV в России.

Кроссовер Jeland J6 AWD получил 150-сильный турбомотор объемом 1,6 литра. Двигатель работает вместе с семиступенчатой роботизированной коробкой передач и интеллектуальной системой полного привода, предусматривающей шесть режимов движения.

В Jeland сообщили, что конструкцию и оснащение J6 AWD разрабатывали с учетом российских климатических условий и состояния дорог. Для защиты кузова днище и скрытые полости покрывают воском, а также дополнительно обрабатывают антикоррозийными материалами. В их числе — антигравийная и шумоизоляционная защита.

Кроссовер Jeland J6 также оснащается расширенным зимним пакетом. В него входят обогревы всех сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Полный цикл производства модели организован на автомобильном заводе «АГР» в Шушарах (Санкт-Петербург).

Ранее «Автоновости дня» сообщали, что в октябре у Jeland J6 была отменена прямая скидка. При этом рекомендованные розничные цены на кроссовер остались прежними. Изменение затронуло и полноприводную версию модели.

Автор: Иван Бахарев