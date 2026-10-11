В России начались продажи обновлённого Jeep Wrangler: комплектации и цены

Четвертое поколение Jeep Wrangler появилось на российском рынке. В разных регионах уже доступны предложения по продаже рестайлинговой модели с бензиновыми и гибридными силовыми установками. Как сообщает портал Auto Mail, стоимость автомобиля начинается от 6,49 миллиона рублей.

Самым доступным оказался подключаемый гибрид 4xe. Такой Jeep предлагают с доставкой в Челябинске. Автомобиль оснащен 2-литровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 272 лошадиные силы и электромотором на 134 «лошади». Система получает энергию от литий-ионной батареи, установленной в задней части кузова. Суммарная отдача силовой установки достигает 375 лошадиных сил, а крутящий момент составляет 407 Нм.

Фото: Carsweek.ru

Большая часть представленных в России автомобилей рассчитана на эксплуатацию в условиях тяжелого бездорожья. На это указывает комплектация Rubicon. Такие версии получили усиленную защиту днища, 17-дюймовые диски, специальные внедорожные шины и увеличенный клиренс. Проходимость также обеспечивают оптимизированная геометрия, усиленные мосты, электронные блокировки дифференциалов и двухступенчатый раздатчик с понижающим рядом 4:1.

Стоимость бензинового Jeep Wrangler различается в зависимости от региона. Минимальная цена зафиксирована в Санкт-Петербурге — 7,85 миллиона рублей. В столице автомобиль стоит на 50 000 дороже. В Краснодаре цены начинаются от 8,189 миллиона рублей. В Самаре, Ростове и Казани модель предлагают за 8,3 млн рублей. В Новосибирске стоимость почти достигла 9 000 000, однако это не максимальный показатель. Самые дорогие автомобили продают в Тольятти — от 9,69 миллиона с доставкой.

Бензиновая версия оснащена 2-литровым четырехцилиндровым турбированным ДВС мощностью до 272 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент составляет 400 Нм, причем пиковая мощность доступна уже на малых оборотах. Трансмиссия включает 8-ступенчатую АКПП, а полный привод дополнен понижающей передачей. Принудительная блокировка дифференциалов улучшает внедорожные характеристики модели.

Фото: Carsweek.ru

На российском автомобильном рынке также представлена наиболее «серьезная» версия Jeep — Rubicon 392. Под капотом этого автомобиля установлен атмосферный V8 Hemi объемом 6,4 литра. Двигатель, который считается легендой среди знатоков, развивает до 470 «лошадей». Он работает в паре с автоматической восьмиступенчатой коробкой передач и понижающей передачей.

Главным недостатком мощной версии остается высокая стоимость. Полностью оформленный автомобиль в Санкт-Петербурге обойдется в 15,99 миллиона рублей. В Москве и Новосибирске цены начинаются еще на полмиллиона выше.

Внедорожники Jeep традиционно отличались высокой проходимостью. Недавно сообщалось и о другой легендарной модели марки — Cherokee, получившей существенное улучшение для преодоления наиболее сложных участков бездорожья.

Фото: Jeep