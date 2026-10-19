В России оценили новый Mitsubishi Pajero, который еще не поступил в продажу: сколько стоит легендарный внедорожник

В России открыли прием заказов на внедорожник Mitsubishi Pajero 5-го поколения, мировая премьера которого прошла в сентябре. Как выяснили «Автоновости дня», профессиональные «автоимпортёры» готовы привезти праворульную версию модели, выпускаемую в Таиланде для рынка Юго-Восточной Азии.

«Пятый» Mitsubishi Pajero впервые за два десятка лет сменил поколение и был представлен в Таиланде в начале сентября. Автомобиль получил полностью новый дизайн с Т-образной головной оптикой, более современный салон и увеличенные размеры. Его длина составляет 4920 мм, ширина — 1925 мм, высота — 1910 мм, а колесная база — 2870 мм.

Для новой генерации подготовили 2,4-литровый турбодизель мощностью 201 л. с. Он работает в паре с 8-ступенчатым классическим «автоматом» и системой полного привода S-AWC, предусматривающей несколько режимов, понижающий ряд передач и блокируемый задний дифференциал. Основой конструкции стала усиленная лонжеронная рама с увеличенной долей высокопрочной стали.

Заказать новый Mitsubishi Pajero с правым рулём можно, например, во Владивостоке. Там две компании предлагают доставить автомобиль за 8 421 000 рублей. В обоих предложениях указана максимальная комплектация Top Grade.

В оснащение этой версии входят панорамная крыша, цифровая приборная панель диагональю 14,3 дюйма и мультимедийная система с тачскрином такого же размера. Также заявлены премиальная акустика Yamaha Ultimate с 12 динамиками, передние сиденья с электрорегулировками и памятью настроек, система кругового обзора и расширенный набор электронных ассистентов водителя Diamond Sense 360.

Компания из Казани оценила поставку Mitsubishi Pajero пятого поколения значительно выше — в 10 645 000 рублей. Комплектация автомобиля в этом объявлении не уточняется. При этом итоговая стоимость складывается из нескольких факторов, включая утильсбор, доставку, таможенное оформление и другие расходы.

Фото: Автоновости Дня

Пока официальные цены на Mitsubishi Pajero пятого поколения объявлены только для Австралии. В самой доступной пятиместной версии модель будет стоить почти 4 млн рублей по текущему курсу. Базовый семиместный вариант оценен в 4,1 млн рублей, а стоимость автомобиля в «топе» достигает почти 5 млн рублей в пересчете по курсу.

Ранее в России стартовали продажи бюджетного семиместного компактвэна Suzuki Ertiga. Автомобили привозят в страну под заказ и предлагают из наличия, а их стоимость начинается ориентировочно от 2 100 000 рублей.

Автор: Иван Бахарев