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XCITE X-Cross 7: цена начинается...

Автопроизводитель XCITE представил на рынке свой первый кроссовер - X-Cross 7. Эта модель была создана на основе китайского кроссовера Chery Tiggo 7 Pro и его обновленной версии Pro Max.
А
Антон Звонкий
27.05.2024, 15:21·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Автопроизводитель XCITE представил на рынке свой первый кроссовер - X-Cross 7. Эта модель была создана на основе китайского кроссовера Chery Tiggo 7 Pro и его обновленной версии Pro Max.

Новинку можно будет купить в салонах бренда XCITE, а также у официальных дилеров LADA.

После начала продаж XCITE X-Cross 7 будет доступен у дилеров в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Воронеже, Самаре, Тольятти и Нижнем Новгороде. Покупателям будет предложено два варианта комплектации: Enjoy и Techno.

Начальная цена на XCITE X-Cross 7 стартует от 2 499 000 рублей, согласно информации портала SPB.KP.RU.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено о начале продаж в России Citroen C5 Aircross сборки из Калуги по цене 4,3 млн рублей.

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