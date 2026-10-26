Кроссовер UMO 8 нового поколения вышел на рынок

В России начались продажи премиального гибридного кроссовера UMO 8, производство которого налажено на автозаводе «Москвич». За выпуск модели отвечает компания EVM, а технологическим и дистрибуционным партнером стала компания Яндекс. Автомобиль предлагается в комплектациях Max и Ultra по цене от 5 690 000 и от 6 190 000 рублей соответственно, сообщили в пресс-службе марки.

Все автомобили получили сервисы Яндекса. С помощью ИИ-ассистента Алисы водитель может управлять навигацией, музыкой и отдельными функциями кроссовера. Кроме того, в систему встроен сервис Яндекс Карты. В версии Ultra навигационные указания проецируются на лобовое стекло.

В оснащение UMO 8 Max входят система кругового обзора 360, электронные системы помощи водителю, мультимедийный экран диагональю 15,6 дюйма и панорамная крыша. Также предусмотрены подогрев и вентиляция всех сидений, а передние кресла имеют функцию массажа.

Комплектация Ultra включает автоматическую парковку, интерактивные матричные фары, проекционный 27-дюймовый дисплей и аудиосистему с 22 динамиками. Для отделки салона используются кожа Наппа и замша, а кресла второго ряда дополнительно оснащены массажем.

Кроссовер адаптирован к российским климатическим условиям. Он получил антикоррозийную защиту, а также подогрев руля, всех сидений, лобового стекла, форсунок омывателя и наружных зеркал.

UMO 8 оснащается последовательной гибридной установкой REEV и системой полного привода. В состав силовой установки входят два электромотора и бензиновый двигатель, выполняющий функцию генератора.

Суммарная мощность установки достигает 340 л.с. При расчете транспортного налога учитывается общая мощность двух электромоторов – 122 л.с. Запас хода автомобиля составляет 867 км.

Продажи кроссовера организованы у 67 официальных дилеров в 38 городах России. Программное обеспечение обновляется «по воздуху», а круглосуточная поддержка доступна в приложении UMO.