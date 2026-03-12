Главная Новости Китайские автомобили Весной 2026 года в России появится новый кроссовер Soueast S06
Новости

Весной 2026 года в России появится новый кроссовер Soueast S06

Новый компактный кроссовер Soueast S06 выходит весной на российский рынок, отличаясь современным дизайном, технологичностью и продуманным комфортом.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
12.03.2026, 14:42·1 мин
single
Фото: Autostat.ru

Бренд Soueast объявил о своем намерении вывести на российский рынок новый компактный городской кроссовер Soueast S06. Официальный старт продаж запланирован на весенний период текущего года. Представители компании сообщили, что подробная информация о комплектациях и стоимости автомобиля будет озвучена ближе к началу продаж.

В компании подчеркивают, что новая модель ориентирована на современную молодежь, ищущую индивидуальность и стремящуюся к активному образу жизни. Особое внимание уделено оригинальному дизайну передней части автомобиля, выразительной светотехнике и рельефным колесным аркам. Кроссовер разработан с упором на минимализм в оформлении, эргономичность салона, а также технологичность и высокий уровень комфорта.

Внутри автомобиля установлены сенсорные экраны, предусмотрено 32 отделения для хранения вещей. В отделке интерьера использованы качественные материалы. Длина колесной базы составляет 2 720 мм.

Источник

Авторынок россии (682)Китайские автомобили (873)Новинки (655)Suv (294)Кроссоверы (280)SOUEAST (38)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация