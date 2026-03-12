Весной 2026 года в России появится новый кроссовер Soueast S06

Бренд Soueast объявил о своем намерении вывести на российский рынок новый компактный городской кроссовер Soueast S06. Официальный старт продаж запланирован на весенний период текущего года. Представители компании сообщили, что подробная информация о комплектациях и стоимости автомобиля будет озвучена ближе к началу продаж.

В компании подчеркивают, что новая модель ориентирована на современную молодежь, ищущую индивидуальность и стремящуюся к активному образу жизни. Особое внимание уделено оригинальному дизайну передней части автомобиля, выразительной светотехнике и рельефным колесным аркам. Кроссовер разработан с упором на минимализм в оформлении, эргономичность салона, а также технологичность и высокий уровень комфорта.

Внутри автомобиля установлены сенсорные экраны, предусмотрено 32 отделения для хранения вещей. В отделке интерьера использованы качественные материалы. Длина колесной базы составляет 2 720 мм.