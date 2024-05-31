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Кроссовер GAC GS3 поступил в продажу у официальных дилеров, стоимость ниже, чем у Lada Vesta Sportline.

В России дебютировал самый небольшой и доступный кроссовер с эмблемой GAC - это модель GS3.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
31.05.2024, 13:22·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В России дебютировал самый небольшой и доступный кроссовер с эмблемой GAC - это модель GS3. Как отмечается в информационном агентстве «Автодом», данный автомобиль построен на платформе GPMA (GlobaI PIatform ModuIar Architecture) в сотрудничестве с экспертами Toyota.

Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 170 лошадиных сил, который работает в паре с 7-ступенчатой трансмиссией с двумя сцеплениями. Средний расход топлива у этого кроссовера составляет 5,9 литра на 100 километров пробега.

Информация о комплектациях пока не разглашается. Цена на новинку составляет 2,29 миллиона рублей, однако покупатель может воспользоваться специальным предложением от дилера и сэкономить 350 000 рублей. Например, Lada Vesta SW Sportline с двигателем объемом 118 лошадиных сил и механической коробкой передач в настоящее время предлагается по цене, начиная от 2 350 900 рублей.

В России GAC GS3 вступит в конкуренцию с такими моделями, как Geely Coolray (2 344 900 - 2 754 900 рублей), Omoda C5 (2 679 900 - 3 309 900 рублей), Haval Jolion (1 999 000 - 2 799 000 рублей), а также «Москвич 3» и Hyundai Creta, который теперь выпускается под новым российским брендом Solaris.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что китайский автопроизводитель GAC представил новый семейный кроссовер GAC GS4 Max.

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