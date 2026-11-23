«АвтоВАЗ» назовет стоимость нового кроссовера LADA Azimut 1 декабря — в день начала его продаж по всей России. В компании подчеркнули, что ни одна из ранее появившихся оценок цены со ссылкой на дилеров не соответствует действительности.

Как ранее сообщал президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов, при расчете стоимости Azimut компания ориентируется на модели конкурентов с аналогичным уровнем оснащения. По его словам, цена автомобиля должна быть примерно на 10% ниже стоимости сопоставимых комплектаций конкурирующих моделей. Точные суммы в рублях при этом не назывались.

LADA Azimut позиционируется как флагманский кроссовер марки. «АвтоВАЗ» самостоятельно разработал автомобиль — от концепции и дизайна до проектирования, выпуска и настройки всех систем. Основой модели стала глубоко модернизированная платформа LADA Vesta.

Серийный выпуск кроссовера стартовал 25 сентября 2026 года на предприятии в Тольятти. Недавно первые товарные автомобили начали отправлять дилерам. Сейчас завод выпускает около 50 машин в сутки, а в дальнейшем намерен наращивать объемы в зависимости от спроса.

В 2027 году «АвтоВАЗ» планирует произвести и реализовать не менее 20 тыс. автомобилей LADA Azimut. Производственные мощности позволяют выпускать до 70 тыс. таких кроссоверов в год. Ранее Максим Соколов говорил, что в декабре компания не рассчитывает на значительные продажи новинки, тогда как ключевым для проекта станет следующий год.

На начальном этапе LADA Azimut будет доступен с двумя атмосферными бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра. Их мощность составит 120 и 132 л. с. соответственно. В пару к моторам предложат шестиступенчатую «механику» и вариатор. Позднее в линейке появится 150-сильный турбированный двигатель, работающий в сочетании с классическим «автоматом».

Ранее «АвтоВАЗ» сообщил о производстве обогреваемых боковых стекол для LADA Azimut. Для этого на Борском стекольном заводе была запущена специальная линия.