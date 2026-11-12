Новый кроссовер Volkswagen из Китая: цена и места продаж

Volkswagen Tayron L с китайского рынка остается одним из наиболее привлекательных новых кроссоверов в ценовом диапазоне от 3,5 до 4,5 млн рублей. По данным «Автоновости дня», такие автомобили доступны российским покупателям из наличия и под заказ в нескольких регионах страны.

Самое выгодное предложение действует при заказе автомобиля. В Артёме Приморского края новый Volkswagen Tayron L 2025 года выпуска готовы привезти примерно за 3 538 000 рублей. Речь идет о версии 330 TSI с 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 186 л. с. (320 Нм), семиступенчатой коробкой DSG и передним приводом.

Фото: Автоновости Дня

Однако основная часть предложений приходится на автомобили, уже находящиеся в наличии. В Оренбурге и Санкт-Петербурге кроссоверы с «базовым» двигателем продают за 3 880 000 и 3 899 000 рублей соответственно. В обоих случаях установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 160 л. с., работающий вместе с семиступенчатой роботизированной коробкой DSG и передним приводом.

Еще один Volkswagen Tayron L со 160-сильным двигателем выставлен в Екатеринбурге за 3 899 000 рублей. В Воронеже и Ростове-на-Дону аналогичные автомобили предлагаются за 3 950 000 рублей. Всего в этих городах в наличии находится около десятка таких кроссоверов, а их стоимость без учета скидок достигает 3 999 000 рублей.

В Самаре цена этой модели составляет 4 050 000 рублей. В Улан-Удэ версию со 160-сильным двигателем можно приобрести за 4 250 000 рублей. В Рязани автомобиль стоит 4 490 000 рублей, а в Петрозаводске — 4 533 000 рублей.

Большинство представленных машин имеют богатую комплектацию Luxury Plus Advanced. В нее входят 18-дюймовые легкосплавные диски, адаптивный круиз-контроль, передние и задние парктроники, датчики давления в шинах, система кругового обзора, фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, а также датчики света и дождя.

Оснащение «китайских» Volkswagen Tayron L также включает электропривод двери багажника, декоративную подсветку салона, двухзонный климат-контроль и несколько портов USB Type-c. Кроме того, предусмотрены бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой, цифровая комбинация приборов, мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay, адаптивные светодиодные фары и отделка сидений экокожей.

В список оборудования входят мультифункциональный руль, подогрев и вентиляция передних сидений, а также подогрев руля, заднего стекла и зеркал заднего вида.

Ранее стало известно, что в Россию стали чаще привозить новые Volkswagen Tiguan L Pro с китайского рынка. На одном из классифайдов представлены несколько сотен таких автомобилей. Их можно приобрести из наличия или заказать по цене от 3,5 млн рублей за версии с передним приводом и от 4 млн рублей — с полным.

Автор: Иван Бахарев