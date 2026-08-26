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Дебют нового двигателя Ferrari может состояться в Монце

Ferrari получила от FIA разрешение на доработку двигателя по программе ADUO: мотор 067/6 прибавит около 15 л.с., но его дебют в Монце пока не решён.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
26.08.2026, 20:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

В FIA подтвердили, что Ferrari получила разрешение на модернизацию двигателя внутреннего сгорания в рамках программы ADUO.

По информации итальянских СМИ, обновлённый двигатель уже подготовлен. Однако команда пока не определилась, будет ли устанавливать его на машины Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона на предстоящем Гран При Италии в Монце. Перед этим силовая установка должна получить внутреннее одобрение Ferrari по итогам стендовых испытаний.

Новый двигатель получил индекс 067/6. До установки на болиды ему предстоит пройти ресурсные испытания и проверки надёжности. В ходе тестов мотор должен без проблем выдержать шесть дистанций Гран При.

Из-за бюджетных ограничений Ferrari разрешено задействовать для испытаний не более трёх стендов, хотя всего в распоряжении Скудерии находится 21 стенд. Это увеличивает продолжительность проверки. Если выявится проблема с надёжностью и потребуется внести даже небольшое изменение, испытательный процесс придётся начинать заново.

Ожидается, что модернизированный двигатель прибавит около 15 л.с. В ходе доработки были изменены турбина и камера сгорания, что должно повысить эффективность работы с новым топливом Shell. Впервые оно будет использовано в Монце.

При этом в Ferrari не считают, что даже обновлённый мотор позволит команде стать фаворитом в Монце. Теоретически характеристики трассы не подходят SF-26, поэтому в Скудерии рассчитывают максимально сократить отставание от Mercedes в квалификации.

Источник

Ferrari (990)

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