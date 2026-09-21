Что выгоднее купить в России в 2026 году: новый автомобиль или машину с пробегом?

Покупка нового автомобиля будет более выгодной для тех, кто рассчитывает на длительную эксплуатацию и хочет снизить вероятность непредвиденных расходов. При ограниченных финансовых возможностях подержанная машина позволяет приобрести модель более высокого класса, однако её содержание может потребовать дополнительных вложений. Об этом агентству «Прайм» рассказала финансист Мария Ермилова.

Международный финансовый советник и доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова отметила, что на новые автомобили приходится почти 66% автокредитов, тогда как доля кредитов на машины с пробегом составляет только 9,2%. По словам эксперта, банки чаще одобряют займы на покупку новых автомобилей, поскольку считают их более ликвидным залогом.

В августе 2026 года средняя ставка по автокредитам составляла около 13,8% годовых. Для новых машин показатель находился примерно на уровне 10,2%, а для подержанных автомобилей — около 18,8%. Более низкую стоимость кредитов на новые автомобили Ермилова связала с действием субсидированных программ.

«У нового автомобиля есть свои плюсы. Банки охотнее дают на него кредит, так как рассматривают как более ликвидный залог. Заводская гарантия делает расходы предсказуемыми, а специальные предложения производителей позволяют снизить ставку», — подчеркнула Мария Ермилова.

По оценке финансового советника, главным преимуществом подержанного автомобиля является его более низкая цена. При аналогичном бюджете покупатель может выбрать машину более высокого класса. Вместе с тем такая покупка способна привести к дополнительным затратам на обслуживание и устранение скрытых дефектов.

Ермилова считает приобретение новой машины рациональным решением для тех, кто собирается долго пользоваться автомобилем и стремится уменьшить риск непредвиденных расходов. Рынок автомобилей с пробегом она рекомендует рассматривать покупателям, которым важнее соблюсти ограниченный бюджет или приобрести модель классом выше.

На решение покупателей влияет и структура авторынка. После ухода европейских, японских и корейских брендов основную часть рынка заняли отечественные и китайские марки. Одновременно автомобили подорожали, а ставки по автокредитам выросли вслед за повышением ключевой ставки.

Большую долю китайских брендов эксперт объяснила широким выбором моделей и доступностью запчастей. Европейские автомобили, по её словам, по-прежнему считаются надёжными, однако их покупка может быть затруднена из-за параллельного импорта.

Ещё одним преимуществом новой машины могут стать государственные программы. Благодаря им отдельные категории граждан получают возможность приобрести автомобили российской сборки со скидкой. При этом окончательное решение зависит от финансовых возможностей, целей и личных предпочтений конкретного человека, заключила финансист.

Ранее эксперты одного из крупнейших классифайдов установили, что при выборе автомобиля с пробегом более четверти россиян оценивают соответствие цены конкретной машины рыночному уровню. На этот фактор ориентируются 28% опрошенных.

До этого НБКИ сообщило о сокращении числа выданных автокредитов в годовом выражении. В бюро объяснили невысокую активность заемщиков высокими ставками, увеличением стоимости автомобилей и жёсткими требованиями банков к кредитным историям.

Автор: Иван Бахарев