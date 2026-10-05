Новые российские тракторы «Кировец» представят в Москве уже 6 октября

Портал «ТЕХНОСФЕРА. РОССИЯ» сообщает, что уже 6 октября в рамках отраслевой выставки, которая проходит в Москве, начнется демонстрация новых тракторов «Кировец». Машины производят на тракторном заводе в Санкт-Петербурге.

Что известно о новинках

На выставке представят две новинки. Первая модель — К-530Т, оснащенная ярославским дизельным двигателем мощностью 300 л.с. Трактор получил сдвоенные колеса, блок для крепления сменных орудий, механизм отбора мощности, телеметрическую систему и тягово-сцепной блок.

Фото: Carsweek.ru

Вторая новинка выглядит интереснее. Это К-746МК, оснащенный двигателем концерна Камаз мощностью 460 лошадей. Трактор также получил сдвоенные колеса, однако его комплектация значительно богаче.

Помимо телеметрии, в оснащение входят полноценный бортовой компьютер и гидросистема «Мегапоток». Кроме того, трактор оборудуют автоматической навигационной системой «КИРОВЕЦ Агропилот», разработанной специалистами ИТЭЛМА. Также предусмотрены навесное оборудование и маятниковый сцепной механизм для прицепов.

Что известно о двигателе

Двигатели 960-й серии, произведенные КАМАЗом, устанавливают еще на двух моделях «Кировца»: К-740МК и К-743МК. Они имеют 6 цилиндров, расположенных в ряд, стальные поршни, эффективную систему охлаждения и цифровую систему подачи топлива Common Rail.

Заявленный моторесурс двигателей составляет 10000 моточасов. Благодаря индивидуальным ГБЦ ремонт такого мотора становится проще и быстрее, что особенно важно во время интенсивных полевых работ.

По заявлениям представителей ПТЗ, двигатели КАМАЗ расходуют топливо экономичнее, чем моторы других производителей, применяемые при создании «Кировцев».

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Фото: Петербургский тракторный завод