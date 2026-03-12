Свежие рендеры трассы в Мадриде

Организаторы Гран При Испании, в этом году переносящегося из Барселоны на новую городскую трассу в Мадриде, представили свежие компьютерные изображения отдельных участков будущего автодрома. Соревнования запланированы на середину сентября.

Строительство трассы пока продолжается, и среди экспертов остаются вопросы относительно своевременного завершения работ. Тем не менее, проект уже визуализирован с помощью цифровых моделей.

Одним из представленных участков стал поворот 'La Monumental', расположенный на арене для боя быков. Длина этого сектора составляет 550 метров, а уклон достигает 24%. Организаторы подсчитали, что пилоты Формулы 1 смогут преодолевать данный поворот за шесть секунд.