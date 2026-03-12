Главная Новости Свежие рендеры трассы в Мадриде
Новости

Свежие рендеры трассы в Мадриде

Гран При Испании 2024 впервые пройдет на новой трассе Формулы 1 в Мадриде, опубликованы свежие рендеры ключевых участков La Monumental.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
12.03.2026, 15:11·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Организаторы Гран При Испании, в этом году переносящегося из Барселоны на новую городскую трассу в Мадриде, представили свежие компьютерные изображения отдельных участков будущего автодрома. Соревнования запланированы на середину сентября.

Строительство трассы пока продолжается, и среди экспертов остаются вопросы относительно своевременного завершения работ. Тем не менее, проект уже визуализирован с помощью цифровых моделей.

Одним из представленных участков стал поворот 'La Monumental', расположенный на арене для боя быков. Длина этого сектора составляет 550 метров, а уклон достигает 24%. Организаторы подсчитали, что пилоты Формулы 1 смогут преодолевать данный поворот за шесть секунд.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
Статьи

Гибрид или ДВС в 2026: сравнение затрат, надежности и экологии

Редакция·22.01.2026
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация