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Цены и качество новых LADA: АвтоВАЗ обозначил главные задачи на 2026–2027 годы

АвтоВАЗ назвал приоритеты на 2026–2027 годы: развитие LADA, сдерживание цен, повышение качества комплектующих и углубление локализации производства.
РедакцияР
Редакция
27.08.2026, 09:04·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов обозначил ключевые задачи компании на 2026–2027 годы. Среди них — развитие модельного ряда LADA, снижение и сдерживание цен, а также повышение качества комплектующих.

В указанный период автопроизводитель планирует расширять линейку автомобилей и сохранять лидерские позиции марки LADA. Одновременно предприятие намерено повышать эффективность и гибкость производства с учетом ситуации на автомобильном рынке.

Одним из приоритетных направлений станет контроль качества комплектующих. Кроме того, «АвтоВАЗ» продолжит углублять локализацию, включая перенос НИОКР в Россию.

В ценовой политике компания рассчитывает снизить уровень цен во всей финансовой цепочке, а затем удерживать его. Еще одной целью станет обеспечение финансовой устойчивости в 2026–2027 годах.

Максим Соколов подтвердил производственные планы «АвтоВАЗа» и реализацию ближайших инвестиционных проектов. По его оценке, текущий план выпуска дает предприятию и его партнёрам возможность работать стабильно, бесперебойно и без убытков.

Президент «АвтоВАЗа» отметил, что компания выпускает столько автомобилей, сколько рынок способен продать. Его динамика зависит от ряда факторов. Способность быстро и гибко реагировать на изменения рыночной ситуации Соколов назвал сильной стороной предприятия.

Также в планы на 2026–2027 годы входит сохранение трудовых коллективов. Эта задача поставлена наряду с развитием автомобилей LADA, дальнейшей локализацией, контролем цен, повышением качества компонентов, эффективностью производства и поддержанием финансовой устойчивости.

Ранее «АвтоВАЗ» сообщал о дальнейшем повышении локализации автомобилей LADA и расширении применения российских комплектующих. В компании также отмечали, что локализация компонентов и материалов проводится совместно с поставщиками.

Автор: Андрей Сундуков

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