По данным сети автосервисов Fit Service, 64% опрошенных российских автовладельцев намерены сохранить нынешний автомобиль в 2027 году. Одновременно машина стала реже восприниматься как жизненно необходимая, а готовность пользоваться альтернативным транспортом выросла относительно прошлого года.

Пересесть после продажи автомобиля на другую машину с пробегом планируют 10% участников исследования. Новый автомобиль собираются приобрести 8% респондентов, тогда как гибрид или электромобиль рассматривают 12%. Еще 6% готовы продать машину и не покупать другую — этот вариант оказался наименее популярным.

В прошлом году сохранить текущий автомобиль планировали 80% опрошенных. Доля тех, кто собирается купить другую машину с пробегом, почти не изменилась: ранее такой ответ давали 9% участников. Новый автомобиль тогда рассматривали 6% респондентов, а продать машину без последующей покупки намеревались 3%. Доля сторонников последнего сценария выросла до 6%.

Отвечая на вопрос о повседневной роли автомобиля, чаще всего участники называли его жизненно необходимым для работы или семьи. В октябре 2026 года такого мнения придерживались 58% опрошенных, тогда как в ноябре 2025-го — 69%. Разница составила 11 процентных пунктов. В октябрьском опросе приняли участие 2044 человека.

Еще 38% респондентов считают автомобиль важным, но допускают использование другого транспорта. В предыдущем исследовании такую позицию занимали 24% участников, что на 14 процентных пунктов меньше. При этом заменить машину общественным транспортом или такси без особых затруднений готовы немногие. Доля тех, кто не считает автомобиль особенно важным, практически не изменилась: 5% против 4% годом ранее.

«Автовладельцы становятся гибче в своих решениях: большинство планирует сохранить нынешнюю машину, но всё больше людей готовы при необходимости пользоваться другим транспортом. Автомобиль может быть незаменим для поездок с детьми, на работу, а до ближайшего магазина можно дойти пешком», — прокомментировала директор сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

Овчинникова считает решение сохранить знакомый автомобиль прагматичным. Владелец знает историю машины и может точнее оценить предстоящие расходы. При покупке другого автомобиля, по её словам, заново приходится анализировать его стоимость и состояние, а также будущие затраты на обслуживание.

Руководитель сети отметила, что для автосервисов важно не только поддерживать привычные клиентам автомобили в исправном состоянии, но и готовить специалистов к работе с другими типами силовых установок. Независимо от выбранной машины владельцу необходимо понимать, где её обслуживать и сколько это будет стоить, подчеркнула Овчинникова.

Ранее автоэксперт Сергей Целиков назвал основные тренды российского авторынка на 2027 год. По его ожиданиям, цены продолжат расти, а продажи новых автомобилей будут снижаться.