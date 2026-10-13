Флагман BYD полностью заряжает батарею всего за 9 минут

Парижский автосалон привлекает внимание не только внешним видом новых концептов, но и ранее неизвестными техническими характеристиками представленных моделей.

Компания BYD раскрыла показатель, которого удалось достичь далеко не всем производителям электромобилей. Практически полная зарядка большого семиместного кроссовера Atto 8 занимает всего 9 минут. Однако для этого требуется подходящее зарядное устройство.

Электрический флагман BYD Atto 8, предназначенный для европейского рынка, построен с использованием аккумуляторов Blade второго поколения емкостью 115 кВт⋅ч. Европейские покупатели смогут увидеть и протестировать автомобиль уже в начале 2027 года.

Флагман для большой семьи

Представленный 12 октября Atto имеет длину 5039 мм, ширину 1996 мм и высоту 1760 мм. Благодаря этим габаритам он стал не только самым дорогим и технологичным, но и самым крупным кроссовером бренда в регионе, получив возможность конкурировать с большими флагманскими моделями других производителей.

Фото: Carsweek.ru

Для пассажиров в салоне предусмотрены большая панорамная крыша и сенсорный экран диагональю 15,6-дюймов, установленный в центре передней панели. Оба решения уже стали привычными для флагманских SUV.

Стелла Ли, исполнительный вице-президент BYD, считает модель демонстрацией серьезных амбиций бренда.

Запас хода и силовая установка

Европейский сегмент больших семейных кроссоверов отличается высокой конкуренцией, поэтому BYD потребуется особое решение, чтобы выделить Atto 8 среди соперников.

В компании рассчитывают добиться этого благодаря аккумулятору большой емкости и высокой скорости зарядки.

Автомобиль доступен в двух конфигурациях: Design и Excellence.

Фото: Carsweek.ru

Версия Design оснащена электрическим двигателем мощностью 455 л.с. С места до 100 км/ч такой автомобиль разгоняется за 5,8 секунды. Подтвержденный испытаниями по циклу WLTP запас хода достигает 652 км.

Более оснащенная комплектация Excellence получила полный привод, два электромотора и суммарную мощность 764 лошадиные силы при крутящем моменте 774 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 4,6 секунды. При этом запас хода оказывается ниже и составляет 602 км по циклу WLTP.

Экспресс-зарядка Flash Charging

Главной особенностью модели стала технология молниеносной зарядки Flash Charging.

По данным представителей бренда, Atto 8 способен увеличить заряд батареи с 10 до 70% всего за 5 минут. Для пополнения заряда с 10 до 97% потребуется не более 9 минут. Такие показатели остаются практически уникальными.

Стелла Ли назвала эту технологию настоящим прорывом в сфере электромобилей, которого отрасль ждала очень долго.

Однако добиться заявленной скорости можно только при использовании фирменной станции BYD Flash мощностью 1500 кВт.

При подключении к зарядной станции другого производителя скорость пополнения заряда Atto 8 будет зависеть от мощности, которую выдает это устройство.

Фото: Carsweek.ru

Если планы BYD будут реализованы, потенциальные владельцы вряд ли столкнутся с серьезными неудобствами. Компания намерена создать в Европе сеть из 3000 станций BYD Flash уже к концу 2027 года.

При этом необходимо учитывать влияние температуры окружающей среды на аккумулятор. При достижении примерно -30C зарядка с 10 до 97% на фирменной станции BYD Flash займет около 12 минут — на 3 минуты дольше, чем в стандартных эксплуатационных условиях.

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Фото: motor1, BYD