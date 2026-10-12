Новое поколение электромобиля Evolute i-Sky выпускают по полному циклу в Липецкой области

Evolute приступила к производству электрокроссовера i-Sky нового поколения по полному циклу на предприятии «Моторинвест» в Липецкой области. Об этом сообщила пресс-служба марки. Теперь кузова батарейного паркетника сваривают и окрашивают непосредственно на заводе.

Повышенный уровень локализации позволяет электрокроссоверу участвовать в программе государственной поддержки при покупке. Чтобы избежать дефицита товарных автомобилей, предприятие работает в две смены. Первые машины, выпущенные методом мелкоузловой сборки, уже направлены дилерам.

Цена нового Evolute i-Sky с учетом мер поддержки, включая так называемую «экосубсидию» от Evolute, начинается от 3 255 000 рублей. В модельной линейке автобренда электрокар занимает место между городским компакт-кроссом i-Joy и флагманским гибридом i-Space.

Длина паркетника составляет почти 4,68 метра. За его работу отвечает электромотор мощностью 218 л.с. Батарея емкостью 62 кВт•ч обеспечивает полностью заряженному автомобилю запас хода около 424 километров.

Кроссовер поддерживает быструю зарядку. При подключении к бытовой электросети восполнение запаса энергии занимает десять часов.

В базовой комплектации электрокроссовер оснащен мультирулем, цифровой приборной панелью диагональю 10,25 дюйма, мультимедийной системой на 14,6 дюйма, «теплыми» опциями и климат-контролем. В более дорогих версиях предусмотрены панорамная крыша со сдвижным люком, камеры кругового обзора, беспроводная зарядка, электропривод багажной дверцы и бесключевой доступ. Кроме того, покупателям доступна фирменная телематика.

Ранее наш портал сообщал, что Evolute предложил новые условия покупки гибридного кроссовера Evolute i-SPACE после приостановки господдержки.

Фото: Evolute