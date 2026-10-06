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Новые модели Geely: какие автомобили компания планирует выпустить в 2027 году

Geely расширит присутствие в России: в 2027 году на рынок выйдет Nordcross, а продажи бензиновых, гибридных и электрических моделей достигнут 70 тысяч.
РедакцияР
Редакция
06.10.2026, 15:32·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Geely намерена расширить присутствие на российском рынке в следующем году. Об этом на форуме CarX сообщил заместитель гендиректора российского представительства компании. По данным Autonews, новые модели появятся во всех направлениях: бензиновом, гибридном и электрическом.

Представитель Geely также рассказал о второй модели Nordcross, выход которой запланирован на 2027 год. Ожидается, что автомобиль будет представлен и в России. Сейчас линейка включает только одну модель с соответствующим номером — 001. Она относится к кроссоверам Е-сегмента и выпускается на той же базе, что и Volvo XC90, ранее известный как Lynk&Co 09.

Изначально Geely рассчитывала продать в этом году 55 000 автомобилей. Однако позднее прогноз пересмотрели: план увеличили до 70 000 единиц. Аналогичного результата компания ожидает и в следующем году. Повысить целевой показатель позволили продажи автомобилей на новых источниках энергии — электрокаров и гибридов.

Фото: Carsweek.ru

Сегодня на российском рынке представлено несколько таких моделей. Наибольшей популярностью пользуется EX5, доступный как в электрической, так и в гибридной версии.

Ранее мы писали о другом масштабном релизе Geely — Battleship 700 с невероятными 1113 лошадиных сил, который доступен всего за 2,5 миллиона.

Фото: rbk

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