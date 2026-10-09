Опасная новинка: у Maextro V800 выявили серьёзную неисправность тормозной системы

Портал Carnewschina сообщает, что компания уже отреагировала на видео с испытаниями премиального минивэна Maextro V800. Во время экстренного торможения после разгона до 100 км/ч у трех тестовых автомобилей разрушился кронштейн крепления педали тормоза.

Авторы видео уточнили, что тормозное усилие достигало 1612 Н. Эту нагрузку нельзя назвать экстремальной: с подобным усилием может столкнуться большинство водителей при быстрой езде. Ситуация потенциально затрагивает практически всех владельцев нового автомобиля и вызывает серьезные вопросы к качеству предварительных лабораторных испытаний. Претензии могут возникнуть и к государственным регуляторам, контролирующим соответствующие процессы.

Среди возможных причин неисправности называют конструктивные особенности тормозной системы. В частности, речь идет о недостаточно жестком креплении педали тормоза и ее неправильном расположении относительно оси.

Фото: Carsweek.ru

Принадлежащий Huawei бренд Maextro оперативно отреагировал на заявления и пообещал в короткие сроки устранить проблему. Представители компании сообщили, что лабораторные испытания проходили по завышенным требованиям и завершились без каких-либо проблем. Кроме того, с начала поставок обращений по поводу подобных случаев не поступало.

Семиместный минивэн Maextro V800 имеет длину 5,495 метра. Автомобиль оснащен последовательной гибридной силовой установкой мощностью 523 лошадиные силы. Тягу обеспечивают два электродвигателя, а генератором служит 1,5-литровый бензиновый ДВС. В прошлом месяце в эксплуатацию было передано 181 единицу.

Ранее мы писали, что вскоре Maextro V800 начнут продавать и в России. Остается надеяться, что до этого момента компания устранит все проблемы, и покупатели получат обещанный надежный премиальный минивэн.

Фото: YouTube, Carnewschina