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Новая версия кроссовера Belgee X50 стала доступна у российских дилеров

Новый Belgee X50 вернулся на рынок России: кроссовер уже появился у дилеров в Санкт-Петербурге, получил мотор 122 л.с. и стоит от 2,2 млн рублей.
РедакцияР
Редакция
08.10.2026, 09:42·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Кроссовер Belgee Х50 вернулся на российский рынок в новой версии. Первые автомобили уже поступили в ДЦ «Прагматика» в Санкт-Петербурге, сообщила компания «Автостату».

По словам Александра Шапринского, на начальном этапе новый Belgee Х50 способен занять около 15% общего объема продаж Belgee. В дальнейшем доля модели на рынке может вырасти до 20-25 процентов.

Конкуренцию «пятидесятому» в России составят доступные модели Haval и Tenet. При этом прямого соперничества с обновленным Belgee Х50+ у вернувшегося кроссовера не ожидается. Как отметил специалист, модели заметно отличаются друг от друга.

Россиянам Belgee X50 предложен в единственном исполнении «Актив». Стоимость автомобиля начинается от 2 199 990 рублей. Кроссовер оснащается полуторалитровым 122-сильным «атмосферником» в сочетании с 6АКПП.

Новый Х50 получил лаконичную переднюю часть, измененный задний бампер и скрытую выхлопную систему. Внешний облик также дополняют зеркала заднего вида с оформлением под карбон и аккуратный спойлер на багажной дверце.

Длина городского компакт-кросса составляет 4,33 метра, а колесная база достигает 2,6 метра. Заявленный объем багажника — 330 литров.

Ранее сообщалось, что автомобили Belgee в России временно стали дефицитными на фоне высокого спроса.

Фото: «Прагматика»

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