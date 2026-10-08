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Новая версия кроссовера Belgee X50 поступила к дилерам

Belgee X50 вернулся на российский рынок: кроссовер в комплектации Active стоит от 2,2 млн рублей и оснащён двигателем 1,5 л мощностью 122 л.с.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
08.10.2026, 08:12·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Кроссовер Belgee Х50 вновь вышел на российский рынок в обновленной версии. Первые автомобили уже поступили в дилерский центр «Прагматика» в Санкт-Петербурге, сообщили агентству «АВТОСТАТ» в компании.

Как считает коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский, на начальном этапе Belgee Х50 может занять около 15% общего объема продаж марки. В перспективе показатель способен увеличиться до 20 – 25%.

«Основными конкурентами Belgee Х50 станут, в первую очередь, начальные модели брендов Haval и TENET. При этом новинка не заберет часть продаж у Belgee Х50+, т.к. эти автомобили заметно отличаются друг от друга», - комментирует Шапринский.

Кроссовер Belgee X50 предлагается в единственной комплектации Актив/Active. Стоимость автомобиля начинается от 2 199 990 рублей. Модель оснащена атмосферным четырехцилиндровым бензиновым двигателем объемом 1,5 л мощностью 122 л.с., который работает в сочетании с классической 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Автомобиль получил обновленный задний бампер, скрытую выхлопную систему и лаконичное оформление передней части. Среди других особенностей — наружные зеркала заднего вида, выполненные «под карбон», и спойлер на крышке багажника.

Длина компактного кроссовера составляет 4 330 мм, колесная база — 2 600 мм. Ширина модели достигает 1 800 мм, высота – 1 609 мм. Полезный объем багажного отделения равен 330 л.

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