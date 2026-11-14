Главная Новости Lada АвтоВАЗ зарегистрировал новое интересное название — возможно, для очередной модели LADA.
Новости

АвтоВАЗ зарегистрировал новое интересное название — возможно, для очередной модели LADA.

АвтоВАЗ зарегистрировал в Роспатенте товарный знак Tezis: его смогут использовать для автомобилей, шин, запчастей и аксессуаров до 2036 года.
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
14.11.2026, 09:01·2 мин
single
Фото: Автоновости Дня

«АвтоВАЗ» расширил список возможных названий для будущих продуктов. Новым наименованием стало Tezis. Одноименный товарный знак накануне зарегистрировали в Роспатенте, поэтому он будет принадлежать концерну как минимум 10 лет — до ноября 2036 года.

Согласно документу, опубликованному в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС), «АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию товарного знака Tezis в июне текущего года. В ноябре, почти через полгода, Роспатент принял по ней положительное решение.

Товарный знак зарегистрирован по 12-му классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Он позволяет использовать это наименование для автомобилей, шин, бамперов, а также других запчастей и аксессуаров для машин.

Напомним, в июне «АвтоВАЗ» направил в Роспатент заявки на регистрацию сразу семи новых товарных знаков. Помимо Tezis, в список вошли Onegin, Bagira, Poema, Elegia, Tenor и Arteus. Все наименования регистрируются по 12-му классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

В сентябре Волжский автозавод зарегистрировал в Роспатенте товарный знак с фразой руководителя проектов новых автомобилей компании Олега Груненкова «Можно, а зачем?». Он произнес ее в интервью одному из блогеров, отвечая на вопрос о возможности выпуска «АвтоВАЗом» моделей, аналогичных BMW.

Автор: Иван Бахарев

Источник

Lada (1127)Автоваз (773)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

СтатьиОбзорыТесты

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
НовостиСтатьи

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
НовостиСтатьи

ESTEO MX: дебют премиального среднеразмерного внедорожника

Редакция·19.05.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация