АвтоВАЗ зарегистрировал новое интересное название — возможно, для очередной модели LADA.

«АвтоВАЗ» расширил список возможных названий для будущих продуктов. Новым наименованием стало Tezis. Одноименный товарный знак накануне зарегистрировали в Роспатенте, поэтому он будет принадлежать концерну как минимум 10 лет — до ноября 2036 года.

Согласно документу, опубликованному в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС), «АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию товарного знака Tezis в июне текущего года. В ноябре, почти через полгода, Роспатент принял по ней положительное решение.

Товарный знак зарегистрирован по 12-му классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Он позволяет использовать это наименование для автомобилей, шин, бамперов, а также других запчастей и аксессуаров для машин.

Напомним, в июне «АвтоВАЗ» направил в Роспатент заявки на регистрацию сразу семи новых товарных знаков. Помимо Tezis, в список вошли Onegin, Bagira, Poema, Elegia, Tenor и Arteus. Все наименования регистрируются по 12-му классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

В сентябре Волжский автозавод зарегистрировал в Роспатенте товарный знак с фразой руководителя проектов новых автомобилей компании Олега Груненкова «Можно, а зачем?». Он произнес ее в интервью одному из блогеров, отвечая на вопрос о возможности выпуска «АвтоВАЗом» моделей, аналогичных BMW.

Автор: Иван Бахарев