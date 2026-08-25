Компания Geely представляет новую комплектацию кроссовера Geely Coolray на российском рынке

Версия под названием Спорт (Sport) является более доступной альтернативой максимальному исполнению Эксклюзив (Exclusive) благодаря оптимальному сочетанию технологичности и комфорта. Кроме того, к уже представленным цветам окраски кузова — Лиловый перламутр (Unicorn Grey), Белый (Crystal White) и Серый металлик (Magnetic Grey) — добавляются два новых: Серебристый металлик (Satin Silver) и Красный (Bright Vermilion).

Городской кроссовер Geely Coolray построен на современной модульной архитектуре, созданной совместными усилиями китайских и европейских инженеров. Благодаря технологичной платформе автомобиль предлагает отличные ходовые характеристики, включая манёвренность, управляемость и высокий уровень пассивной безопасности.

Техническая база Geely Coolray в комплектации Спорт (Sport) остаётся без изменений. Модель по-прежнему оснащается четырёхцилиндровым турбированным двигателем объёмом 1,5 л. Мощность силового агрегата составляет 147 л. с., а максимальный крутящий момент — 270 Н*м в диапазоне от 2000 до 3500 об/мин. Мотор работает в паре с автоматической преселективной коробкой передач с двумя «мокрыми» сцеплениями (7DCT), особенность которой заключается в мгновенной скорости переключения и высоком КПД. Таким образом достигаются отличные динамические показатели и образцовая экономичность: средний расход топлива в смешанном ездовом цикле составляет 6,5 л на 100 км.

Geely Coolray в комплектации Спорт (Sport) сохраняет яркий и выразительный дизайн со спортивными акцентами, характерный для автомобиля в максимальной комплектации. В оснащение входят полностью светодиодная оптика, встроенные в наружные зеркала указатели поворота, декоративная отделка корпусов зеркал заднего вида, контрастная чёрная крыша, легкосплавные колёсные диски чёрного цвета 18”, тормозные суппорты красного цвета, спортивный диффузор выхлопной системы, рейлинги на крыше, а также крупный спойлер с логотипом «S».

Исполнение Спорт (Sport) предлагает пакет зимних опций, куда входят обогрев зоны покоя стеклоочистителей, обогрев форсунок омывателя лобового стекла, обогрев рулевого колеса, подогрев передних и задних сидений, наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой, подогревом и механизмом складывания.

Интерьер кроссовера выполнен из качественных материалов, включая отделку кресел чёрной экокожей с контрастной строчкой красного цвета. Посадочные места водителя и переднего пассажира регулируются механически по шести и четырём направлениям соответственно.

Помимо прочего, оборудование включает в себя бесключевой доступ со стороны водителя, систему дистанционного запуска двигателя кнопкой на ключе, мультифункциональное рулевое колесо с отделкой из экокожи чёрного цвета, однозонный климат-контроль, аудиосистему с 6 динамиками, камеру заднего вида, задние датчики парковки, отдельные воздуховоды на втором ряду, а также электростеклоподъёмники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления.

Автомобилю в версии Спорт (Sport) также доступны цифровая приборная панель диагональю 8,8” и современная мультимедийная система с экраном диагональю 14,6” и операционной системой Flyme. Мультимедиа отличается быстродействием и высоким разрешением, а также поддерживает проводное подключение Apple CarpPlay и Android Auto.

Комплектация предполагает наличие основных систем безопасности, куда входят антиблокировочная система тормозов (ABS), система электронного распределения тормозных усилий (EBD), гидравлическая система помощи при торможении (HBA), электронная система курсовой устойчивости (ESС), антипробуксовочная система (TCS), система помощи при старте на подъёме (HHC), система помощи при движении под уклон (HDC), система автоматического удержания неподвижного автомобиля (AutoHold), интеллектуальная система управления дальним светом (IHBC), система распознавания дорожных знаков, система мониторинга давления в шинах (TPMS). Кроме того, модель оснащается четырьмя подушками безопасности.

Новый Geely Coolray в комплектации Спорт (Sport) можно будет приобрести в официальных дилерских центрах компании по цене от 2 774 990 рублей, а в рамках специальных программ — от 2 624 990 рублей.