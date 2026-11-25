Альтернативный импорт, объем которого в этом году уже превысил официальный, принес россиянам еще одну доступную новинку — седан Toyota Belta. Как выяснили «Автоновости дня», приобрести автомобиль можно из наличия или под заказ по цене от 1 500 000 рублей.

По минимальной стоимости новая Toyota Belta японской сборки доступна только под заказ. Владивостокская компания обещает доставить седан 2023 года производства с нулевым пробегом в Россию «под ключ» и без дополнительных вложений.

Судя по фотографиям, комплектация автомобиля включает сиденья с отделкой эко-кожей, запуск двигателя с кнопки, однозонный климат-контроль с отдельными воздуховодами для задних пассажиров, кожаный мультифункциональный руль и систему бесключевого доступа. Также предусмотрены передний и задний центральные подлокотники, мультимедийная система с сенсорным дисплеем и электростеклоподъемники.

Седан из наличия за 2 250 000 рублей продают в Москве. Автомобиль окрашен в шоколадный цвет и имеет такой же набор опций: бесключевой доступ с кнопкой Start/Stop, сиденья с отделкой эко-кожей, мульти-руль, климат-контроль, камеру заднего вида с парктрониками, круиз-контроль, электроприводы зеркал и стеклоподъемников, а также два центральных стеклоподъемника.

Оба автомобиля оснащены одинаковыми силовыми агрегатами — 1,5-литровыми бензиновыми «атмосферниками» K15B от Suzuki мощностью 105 лошадиных сил. Этот двигатель устанавливался на седан Ciaz, компактвэн Ertiga, хэтчбек Baleno и внедорожник Jimny. Трансмиссия также одна и та же — классический 4-ступенчатый «автомат» Aisin.

По утверждению профильных экспертов, при регулярной замене масла каждые 7-8 тыс. км и использовании качественного топлива ресурс атмосферного мотора K15B до первого капитального ремонта составляет не менее 300-350 тыс. км. При этом многие автомобили с таким двигателем проходят более 400 тыс. км без вскрытия блока цилиндров. В этом случае требуется менять только навесное оборудование и уплотнители.

Ранее россиянам предложили заказать из Японии праворульный компактвэн Toyota Sienta. Новый семиместный автомобиль доступен для поставки как минимум в двух городах — Хабаровске и Владивостоке.