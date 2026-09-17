В России появился добротный кроссовер Mitsubishi японской сборки — новая альтернатива «китайцам»

Новые Mitsubishi Eclipse Cross из ОАЭ могут заинтересовать тех, кто ищет добротный, понятный и практичный кроссовер без излишне сложной электроники. Как выяснили «Автоновости дня», с учетом доставки и других расходов цены на такие автомобили на одном из классифайдов начинаются от 3 200 000 рублей.

За эту сумму во Владивостоке под заказ предлагают новый Eclipse Cross 2026 года выпуска с передним приводом. Речь идет о ближневосточной версии модели, которая обычно оснащается 1,5-литровым 150-сильным турбированным двигателем, вариатором и передним или полным приводом.

В числе оснащения кроссовера указаны мультимедийная система с сенсорным дисплеем, мульти-руль с кожаным ободом, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой. Кроме того, автомобиль получил электронный стояночный тормоз, электрорегулировку, обогрев и электроскладывание боковых зеркал, круиз-контроль, камеру заднего вида, люк и 18-дюймовые литые диски.

Аналогичный Eclipse Cross с передним приводом доступен для заказа в Ижевске, Самаре, Тюмени и Москве за 3 250 000 рублей. В Санкт-Петербурге его поставка обойдется еще на 40 тыс. рублей дороже. В Новосибирске и Подмосковье стоимость привоза такого кроссовера начинается от 3 350 000 рублей.

Указанные суммы актуальны только на момент публикации объявлений и не гарантируют окончательную стоимость автомобилей. Итоговая цена зависит от комплектации и закупочной стоимости машины, курса валют, маршрута и расходов на доставку, таможенных платежей, утильсбора, комиссии посредника и других факторов.

Фото: Автоновости Дня

Судя по объявлениям, Eclipse Cross есть и в наличии, однако такие автомобили стоят дороже. Так, в Москве новый кроссовер японской сборки в не самой богатой комплектации выставили за 3 599 000 рублей. У этой версии однозонный климат-контроль, пластмассовый обод руля, тканевый салон, классический «ручник» и другие особенности оснащения.

В продаже также представлены автомобили в максимальной комплектации с кожаным салоном, двухзонным климата-контролем, бесключевым доступом и полным приводом. В Санкт-Петербурге такой Eclipse Cross продают за 3 970 000 рублей, а в Нижнем Новгороде — за 4 179 000 рублей.

Ранее сообщалось, что компактный кроссовер Mitsubishi ASX, который, как и Eclipse Cross, прежде официально продавался в России, теперь также поставляется на российский рынок по параллельному импорту из ОАЭ. Стоимость автомобилей, уже имеющихся в наличии, начинается от 2 999 000 рублей.

Автор: Иван Бахарев