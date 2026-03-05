Главная Новости McLaren Норрис рассчитывает на прогресс McLaren в течение сезона
Норрис рассчитывает на прогресс McLaren в течение сезона

Ландо Норрис уверен, что McLaren сможет прогрессировать в сезоне Формулы-1, даже если старт окажется неудачным, и нацелена на улучшение результатов.
Демид Поршнев
05.03.2026, 10:51·1 мин
Фото: F1news.ru

Действующий чемпион мира Ландо Норрис выразил уверенность в способности команды McLaren преодолеть возможные трудности на старте сезона. Пилот отметил, что даже при неудачных первых гонках не стоит делать поспешных выводов.

По словам Ландо Норриса, прошлогодний опыт показал, что одна или две неудачи в начале чемпионата не должны вызывать серьезных опасений. Он подчеркнул важность продолжения работы и веру в команду, которая способна добиться прогресса в течение сезона.

«Я очень верю в команду, что они смогут, даже если мы начнем не лучшим образом, добиться прогресса по ходу сезона, изменить ситуацию к лучшему», — отметил Норрис.

Чемпион также добавил, что даже при хорошем старте он ожидает дальнейшего развития и улучшения результатов в середине сезона. По его словам, успехи команды не зависят только от выступлений на первых этапах, а являются результатом постоянного движения вперед.

